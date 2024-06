VALLEFOGLIA - «Morti sul lavoro, un bollettino di guerra. La vita di ogni uomo vale più del profitto». Un monito con parole forti, intorno al tema delle morti sul lavoro, quelle pronunciate nell'omelia da don Salvatore Parisi, partendo dal messaggio di Papa Francesco.

Ieri pomeriggio il funerale di Simone Mezzolani, il giovane operaio 33enne, papà di due bimbi piccoli, morto lunedì scorso nello stabilimento della Fab in cui era impiegato come operaio. La chiesa Santa Maria Annunziata non è riuscita a contenere i tanti presenti, tra familiari, amici, conoscenti e colleghi di Simone.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Fab, test irripetibile sul macchinario della tragedia nell'azienda di Gallo di Petriano. La procura incaricherà un tecnico. Oggi il funerale del giovane papà L'ADDIO Simone Mezzolani schiacciato dal rullo compressore alla Fab: domani a Morciola i funerali del giovane papà LA MANIFESTAZIONE La protesta di sindacati e operai: «Morire per il lavoro è assurdo. Ora basta, il prefetto risponda» LA TRAGEDIA Gallo di Petriano, schiacciato dal carrello trasportatore: Simone Mezzolani, 33 anni, papà di due bambini muore alla Fab. Aperto fascicolo per omicidio colposo

E in molti hanno seguito la funzione religiosa negli spazi esterni. Prima che iniziasse la funzione, i bambini hanno lasciato un fiore bianco vicino alla bara. Lì davanti, l'immagine di Simone, in un momento di spensieratezza. La comunità di Vallefoglia ha accolto con silenzio e commozione l'arrivo del feretro nella chiesa di Morciola. «Tante sono le perplessità e le domande - ha detto nell'omelia don Parisi - siamo ancora frastornati da questo evento, perchè tutto questo? Perchè morire sul lavoro. Anche se siamo circondati ogni giorno da questi venti di guerra. Morire sul lavoro, che è il luogo dove si fatica realizzando i sogni, nonostante gli stipendi tante volte non siano adeguati. Il sogno di una casa, di mettere su una famiglia, di vivere una vita più o meno agiata, per sé, per gli altri. Eppure ogni giorno queste morti sul lavoro sono diventate un bollettino di guerra, una guerra silenziosa. Queste tante vittime a non finire, di qualsiasi età». Continua Don Parisi: «La sicurezza non è solo garantita da una buona legislazione, che va fatta rispettare, ma anche dalla capacità di vivere da fratelli e sorelle nei luoghi di lavoro. Le tragedie e i drammi nei luoghi di lavoro purtroppo non cessano nonostante la tecnologia di cui disponiamo, per favorire luoghi e tempi sicuri. A volte, dice il Papa, sembra di sentire un bollettino di guerra. Questo accade quando il lavoro si disumanizza. E anzichè essere lo strumento con cui l'essere umano realizza se stesso, mettendosi a disposizione della comunità, diventa una corsa esasperata al profitto.

Le parole del Papa

« Facciamo tesoro di queste parole che il Papa ci rivolge. Si mettano veramente in pratica, soprattutto chi è predisposto alla sicurezza, ma tutti. Affinché tutto questo non accada e non accada mai più. Personalmente mi sento di dire basta con tutti questi bei discorsi che si fanno, con le parole di circostanza. La vita di ogni uomo vale di più. Vale molto di più di ogni profitto e di ogni interesse personale».