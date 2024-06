PESARO - Oggi scatta l’isola pedonale di viale Trieste. Arredo pronto: «Siamo sicuri che vi piacerà». postano gli addetti ai lavori del Garden Plan che fra scrosci improvvisi di pioggia e schiarite pomeridiane, stanno ultimando da ieri gli allestimenti sul lungomare di Ponente. Ma niente paura, non c’è nessun caso “fioriere pericolose” dicono i ragazzi al lavoro. Le aiuole allungate in metallo corten e quegli spigoli additati perché pericolosi al passaggio di bici, pedoni o altri mezzi, verranno messe in sicurezza. «In questi giorni – commenta Nicola, coordinatore delle operazioni di allestimento – in questi giorni ne abbiamo sentite davvero di ogni».

Niente pericoli

Niente più pericoli per quelle aiuole allungate e acuminate a ridosso della ciclabile. Nei giorni scorsi si sono rincorsi sul social commenti e post critici, e l’ultimo solo un paio di giorni fa sulla pagina facebook “La Nostra Pesaro” per evidenziarne una dubbia efficacia e la pericolosità. E così l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, che ha incaricato del progetto di pedonalizzazione il Garden Plan, ha convocato responsabile e tecnici per correre ai ripari dalle critiche pre-elettorali e cercare una soluzione migliorativa. «Stanno per essere posizionate – spiega uno dei responsabili – delle bande giallo-nere catarifrangenti con la funzione di segnalare, soprattutto la sera e la notte la presenza e l’ingombro delle grandi fioriere a ridosso della corsia ciclabile e poste al centro del viale, e tutto per scongiurare eventuali pericoli in cui potrebbero incappare, auto, bici e mezzi per il carico-scarico. Va detto però a onore del vero, che quelli che impropriamente sul social o sulla stampa locale sono stati chiamati spigoli, in realtà non sono spigoli vivi ma punti dove l’aiuola per la sua forma si stringe ad angolo, fino a creare uno spigolo piatto che è paragonabile al cordolo di un marciapiede. In tutti i punti i critici dove sono sistemate le aiuole fra la ciclabile o in prossimità degli incroci, oggi o al massimo lunedì opererà una ditta esterna appena incaricata, che monterà delle protezioni di gomma in modo da proteggere l’angolo, e rendere gli spigoli meno evidenti e meno impattanti al passaggio di pedoni, bici, monopattini e quant’altro». Gli ultimi ritocchi riguardano anche l’illuminazione dal centro di viale Trieste all’ultimo tratto oltre via Pola. Le alberature ci sono e le essenze verdi e floreali stanno occupando gli spazi vuoti fra le aiuole, la ciclabile e i marciapiedi. «Ormai manca davvero poco – dicono gli addetti ai lavori – è stato ultimato ieri l’allestimento del “tunnel” verde, fioriera a S e copertura fatta da un manto di piante rampicanti, e sotto due casse acustiche wi-fi per diffondere i suoni del bosco al passaggio delle persone oltre all’installazione di piccole luci a goccia. E sempre ieri è stato anche il giorno del montaggio dei punti luci che creano un “cielo stellato” che parte da viale Zara e attraversa il centro di Ponente. Mentre oggi si mettono a punto gli ultimi ritocchi per la sicurezza carrabile e lungo i marciapiedi.

I costi

Lo spirito del progetto voluto da questa Amministrazione insieme a Garden Plan per l’isola pedonale di viale Trieste, vede creare al centro di questa zona altamente popolata di hotel, locali serali e concessioni balneari, un vero e proprio giardino dentro la città. Complessivamente la pedonalizzazione del viale fra verde, arredi e gazebo, sotto cui fare mercatini e attività di animazione, è costata all’Amministrazione uscente 91 mila 870 mila euro.