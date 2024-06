PESARO - Allarme topi all’ospedale San Salvatore, scatta l’intervento di sanificazione. Osservata speciale la condotta di areazione che arriva in sala operatoria. Ad intervenire è stata la società Quark, con sedi in Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, leader nelle azioni di derattizzazione contro topi e ratti. Insomma, una situazione gestita con prontezza e nel migliore dei modi da una vera e propria equipe di professionisti del settore, di concerto con il Servizio Igiene.

Percorso di ventilazione

«Sì, è stato effettuato un intervento di verifica, dopo segnalazione, a seguito di un altro intervento di prevenzione nelle aree tecniche - conferma il dottor Giovanni Tassinari, dirigente del Servizio Igiene Ospedaliera dell’Ast -. Sono intervenuti nei percorsi degli impianti di areazione che non comunicano in area destinate al pubblico e al ricovero. Purtroppo non è prevedibile una presenza all’interno. Se c’è una segnalazione, si interviene. Questi interventi, peraltro, vengono effettuati ripetutamente, sono di prassi per la presenza di molteplici cantieri nell’area dell’ospedale». L’intervento, nello specifico, è stato effettuato la scorsa settimana nel canale di ventilazione che passa nella sala operatoria, ovvero nella stanza in cui operano più unità e da cui è partita la segnalazione. Gli Rls (i rappresentanti della sicurezza sul lavoro dell'Ast) si sono impegnati per sistemare tutto al meglio. Non è un caso che l’azienda ospedaliera si sia affidata a dei professionisti che, peraltro, svolgono durante l’anno un’azione continuativa e preventiva in tutta l’area, dove insistono lavori perennemente in corso (di fatto è un ospedale-cantiere, tra lavori antisismici, la zona in cui sorgerà il nuovo bar e le aree ad hoc che presto ospiteranno in Emodinamica e Radiologia la nuova Tac e nuovi angiografi). Gli animali possono, di fatto, insinuarsi nelle aree tecniche. L’importante, ovviamente, è che non entrino poi nei reparti e che ci sia sempre, con prontezza, un’opera di sanificazione. «Abbiamo un servizio di disinfestazione in appalto che si integra con il servizio tecnico e servizio igiene ospedaliera - continua Tassinari -. Abbiamo interventi preventivi, specifici, con cadenza mensile su tutta un'area mappata. Non solo topi. La stessa cosa viene portata avanti anche per gli insetti e tutte le tipologie di animali che possono interferire con l’attività ospedaliera. Sono in corso, infatti, trattamenti intensificati contro le zanzare che potrebbero causare la febbre dengue. Si facevano anche in precedenza ma ora la frequenza è più stretta. Si sta intervenendo all’esterno ma, alla prima segnalazione, si procederebbe anche all’interno. Anche noi possiamo intervenire come servizio tecnico ma per piccoli interventi».

Anche trattamenti anti dengue

Dove ci sono dei lavori in corso c’è un’attenzione maggiore. «Per esempio - conclude Tassinari - anche quando c’erano i lavori nel vicino teatro Rossini l’attività di verifica è stata più intensa. Anche le piogge forti possono portare gli animali a spostarsi. In questo caso specifico sono coincise le due cose: la segnalazione e la verifica. Quindi non possiamo escluderne la presenza di animali ma possiamo intensificare i trattamenti con un servizio preciso e diretto».