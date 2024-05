Nuova musica in arrivo per il giovane cantautore pesarese Andrea Mattioli, in arte Fish. Il giovane musicista marchigiano pubblicherà oggi, 31 maggio, il singolo Fianchi. Per questa nuova canzone il musicista ha pensato anche ad una versione in spagnolo. «Dal punto di vista musicale, visto l’arrangiamento latineggiante – spiega Andrea Mattioli – il testo in spagnolo era un passo quasi obbligato. Poi essendo appassionato di musica spagnola classica mi sembrava la volta buona per provare questa strada.

Il testo in spagnolo è elaborato in collaborazione con Irene Guerrero Corella e con Sasha Mancinelli. Nella canzone ho deciso di racchiudere quella leggerezza che oggi manca in molti aspetti della vita. Tutto scorre troppo in fretta ed è importante prendersi del tempo per ritrovare sé stessi. È stata anche una scelta artistica perché ho notato che su Spotify ho molti ascolti tra Spagna e America Latina, quindi un modo esplorare nuove possibilità che però si uniscono al desiderio principale di sperimentare a livello artistico».

Il brano però non ha una genesi recente, nasce infatti qualche anno fa, nel 2019, ispirato dalla filosofia del Carpe Diem e racconta l’importanza del lasciarsi andare con leggerezza alle nuove sfide che la vita ci riserva senza il timore di soffermarsi troppo su tutto ciò che ci circonda. Musica che viene da “lontano”, perché Andrea coltiva questa passione dall’età di 14 anni, quando viene coinvolto ed appassionato dalle note del padre e del fratello insieme all’amore per Adriano Celentano e per Elvis.

La passione

A dare concretezza alla passione per la musica arriva un basso elettrico per iniziare a suonare in quella che per diversi anni diventerà la band di famiglia, gli M3. Al basso si aggiunge anche la voce, il canto, la voglia di esprimersi porta al passo successivo che prende forma e nome Fish And Chips (giocando anche sul soprannome prima e nome d’arte poi di Andrea). Poi arriva il percorso solista, una serie di singoli che vengono pubblicati sulle piattaforme di streaming e la voglia di continuare a sperimentare nel caso di Fianchi / Caderas. Anche questo singolo è stato registrato con la collaborazione di Andrea Vagnini, che all’interno dei suoi Avangarage Studios ha ospitato ancora una volta le evoluzioni sonore del cantautore pesarese. Proprio all’interno degli studi di registrazione di Vagnini è stato girato il video a supporto della canzone, con immagini girate dallo stesso Mattioli durante le fasi delle registrazioni.

Il video

«Fare un video estivo mi sembrava un’idea stereotipata – commenta ancora Fish - è nato in maniera naturale come una sorta di diario della registrazioni di Fianchi/Caderas». Ma prima della pubblicazione ufficiale di Fianchi, il singolo ha avuto anche una premiere d’eccezione. La canzone è stata infatti eseguita durante lo show “E viva il videobox” di Rai 2. «Ho portato la versione italiana è stata sicuramente una bella esperienza perché Fiorello è un artista che stimo davvero moltissimo».