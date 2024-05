PESARO Una “svolta” attesa da cinque anni. I commercianti di Galleria Roma e via Curiel sono ottimisti e fiduciosi e sperano che qualcosa per la riqualificazione possa muoversi, già dall’estate. Il Comune stanzia 300mila euro per la progettazione del nuovo arredo. L’intervento sotto la Galleria sarà però a due velocità come fanno intendere tecnici e progettisti. Prima l’intervento più urgente, la nuova pavimentazione, poi dall’autunno si continuerà fra riqualificazione dell’arredo e altre migliorie. Ma intanto la rinascita c’è e a giugno come segno di ottimismo apre una gelateria, legata a una gelateria.



Avanti tutta dunque, con immancabile appello degli esercenti a Comune e progettisti per mantenere fede all’idea iniziale del 2019 con illuminazione e soluzioni verdi ecosostenibili, compatibili con quella che sarà una piazzetta commerciale al coperto. A spingere in questi anni per la rinascita della Galleria è stato anche il primo quartiere Centro, ricorda la consigliera di quartiere uscente Francesca Matacena.



Le reazioni



Che l’attenzione per la sicurezza e contro il degrado da mesi sia più sensibile, se ne sono accorti i commercianti a suon di segnalazioni e lamentele indirizzate a Comune e Servizi Sociali per la presa in carico di “disturbatori” e senza fissa dimora. Dall’intervento di riqualificazione di via Curiel completato mesi fa ad oggi, qualcosa effettivamente è cambiato. Più controllo anche dei Servizi Sociali e l’invito delle forze dell’ordine a far “spostare” fuori dalla galleria commerciale questi soggetti.S

«Se ne vedono meno e comunque per meno tempo – osservano i commercianti». Ma la Galleria ha bisogno di essere ammodernata. «Siamo qui da 44 anni e ne abbiamo viste tante, dagli anni belli e con tanti negozi qui sotto a un graduale spopolamento – commenta Nadia Micheli del negozio Galleria del Bimbo – eppure siamo ancora qui, fiduciosi che qualcosa di buono architetti e ingegneri possano pur farlo. Ricordo il primo incontro, quando il sindaco Ricci fu eletto al secondo mandato. L’impegno del Comune c’era anche allora ma poi tutto si fermò per un mancato accordo con i condomini proprietari».



La richiesta



La prima richiesta? Via quel linoleum horror. «Noi attività - proseguono gli esercenti - non vediamo l’ora, che venga rimossa questa gomma nera, questo brutto linoleum e si scelga una pavimentazione chiara, che dia luce qui sotto, dove anche di giorno c’è poca luce. L’altra cosa che si chiede di prendere in considerazione riguarda anche la parte più alta verso la copertura. Basta alzare gli occhi per accorgersi di questi mattoncini che ricoprono la porzione più alta, dove ci sono uffici e appartamenti. Vorremmo che quel perimetro diventi qualcosa di vivace e da avere sempre sotto gli occhi di chi come noi lavora, ci vive o passeggia. Un’idea che suggeriamo, sarebbe coinvolgere i ragazzi dell’istituto d’Arte Mengaroni per dei murales in rilievo sui mattoncini, senza il bisogno di coprire l’estetica storica-originaria della Galleria ma portando una ventata di creatività. Noi commercianti vorremo che si riprenda anche l’idea artistica-creativa di dare un tocco di verde, magari facendo salire da terra fino ai muri tutt’intorno alle attività, piante rampicanti oppure ornamentali, che non hanno bisogno di troppa luce e manutenzione».



Tutti d’accordo



Concordi gli altri commercianti da Bacciaglia Goloserie a Bunny Abbigliamento, dalla Gioielleria di Claudio Bertuccioli fino ai negozi dirimpettai di via Curiel, Simona C. Boutique e Marlyn. «Bene la pavimentazione e il superamento delle barriere architettoniche – rimarcano - ma si faccia anche nuova tinteggiatura e si aumenti l’illuminazione a beneficio del passeggio serale, perché qui in inverno alle 16 è già buio e i quattro nuovi fari installati con gli ultimi lavori alla copertura, non bastano per dare luce a tutta la Galleria». Turnover: pronto per aprire e inaugurare a metà-fine giugno all’angolo della Galleria lato via Cattaneo, un nuovo franchising. A prendere in locazione lo spazio lasciato vuoto dopo la pandemia dal marchio Melissa Agnoletti, sono due pesaresi che porteranno lì sotto “CremGlassé” – il gelato fatto davanti a te. Una catena di Ice creem, food e drink che arriva da Torino, e che renderà speciale un cono, una coppa o una vaschetta. La particolarità di quest’attività è proprio la mantecatura del gelato che con una precisa strumentazione verrà fatta al momento, davanti al cliente.



La novità



Per i commercianti, la nuova apertura non necessariamente creerà concorrenza allo storico “Caprice” per esempio o alla gelateria di piazzale Lazzarini, ed è comunque una buona notizia che mantiene la Galleria viva. Basta infatti attraversarla per vedere almeno cinque locali commerciali anche ampi e di una certa metratura chiusi e ancora vuoti, alcuni da tempo e altri recentemente, come il pub food and drink Pound chiuso da un anno.