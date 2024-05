Porto Sant'Elpidio, Far West al Comune: tre persone accoltellate nella notte. Gavissimo un ragazzo, paura tra i residenti

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura questa notte poco dopo le 4.15 in piazza Garibaldi per una violenta lite fra giovani nordafricani terminata con un bilancio di 4 feriti, di cui uno gravissimo. I giovani si sono presi a coltellate. Fermato anche uno dei protagonisti dell'episodio, le indagini sono in corso da parte della polizia.

L'accoltellato in prognosi riservata a Torrette

Sul posto 4 ambulanze 2 automediche arrivate da Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare e Civitanova, più le Volanti della Questura.

Il più grave è stato trasportato prima all'ospedale di Civitanova e poi a Torrette. Un altro è stato ferito al petto e alla schiena, e anche lui portato a Civitanova, il terzo al Murri di Fermo. Ferite molto lievi, infine, per il quarto (ora in prognosi riservata, nel reparto di Terapia Intensiva all'ospedale di Torrette ad Ancona). La rissa è iniziata nei pressi di un locale che si affaccia sulla piazza, il ferito grave è stato trovato in una pozza di sangue accanto ai parcheggi di piazza Garibaldi. Si indaga nel mondo dello spaccio.

La polizia ha identificato tutte le persone coinvolte nell'aggressione, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accoltellamento. Intanto tra i residenti aumenta la paura per l'escalation di violenza a Porto Sant'Elpidio.