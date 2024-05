PESARO Host privati e hotel, la concorrenza corre sui portali vacanze e via social per appartamenti privati (pochi quelli rimasti) da affittare nei mesi clou dell’estate. E gli albergatori che fanno? Per far fronte alla “concorrenza” dei privati anche i nostri albergatori offrono ai turisti soggiorni scontati come, per esempio, al President’s, al Flying e al Clipper. «Anche le strutture ricettive si trovano costrette ad adeguarsi alla marcia in più, per così dire, degli host privati – commenta Alessandro Amantini per Lalla Bianchi agenzia immobiliare – anche hotel a 4 o 5 Stelle, nonostante risentano meno del cambio di passo, devono abbassare necessariamente i prezzi a per una camera».

Gli slogan

Anche le strutture private cambiano Dna e offrono ogni tipo di comfort ai turisti. “Goditi l’inizio dell’estate in relax” posta su instagram Casa dell’Opera e offre per quest’ultimo weekend di maggio un intero appartamento per 2 o 4 ospiti a partire da 150 a 280 euro per due notti. E le richieste dei vacanzieri da fuori Pesaro fioccano, tanto che la settimana di Ferragosto nella stessa casa vacanza con ampio scoperto e giardino, è già off-limits. E per tre notti in coppia a fine giugno si spendono intorno ai 480 euro. Si affittano camere a 150 metri dal lungomare, che possono accogliere fino 6-7 ospiti nelle prime due settimane di luglio e con servizi connessi di aria condizionata, depuratore per l’acqua e deumidificatore. Decisamente di tutt’altro target è la proposta che circola di un giovane pesarese host privato per un appartamento di 140 metri quadri fra l’hotel Excelsior e piazzale D’Annunzio con tre camere, lavanderia e altri servizi accessori, confort e migliorie a un prezzo per una coppia che nell’ultima settimana di agosto arriva fino a 1400 euro. Al cliente viene offerto anche un servizio di pulizia della casa vacanza a 10 euro l’ora, benefit e servizi da fruire per tutto il periodo del soggiorno. Struttura privata che, tende ad avere un occhio di riguardo se l’offerta è per la coppia mentre per tutte le altre opzioni, il prezzo varia fra i 250-300 euro a notte in alta stagione se a 50 metri dalla spiaggia.

Le norme

«In questo momento, e forse mai come nell’anno di Pesaro Capitale – entra nel merito il conte Alressandro Marcucci Pinoli – questi affittacamere hanno più staze e a disposizione degli hotel. E questo fenomeno ancora in crescita, ci fa una concorrenza enorme e non sempre nel rispetto delle regole, considerato il fatto che tanti, fatta eccezione per B&B accreditati o forme simili, non assolvono agli obblighi stabiliti e non versano neppure l’imposta di soggiorno. E tutto con poco personale a loro disposizioni per tenere pulito un appartamento e ciò va a discapito anche della clientela individuale che sceglie last minute di soggiornare sul lungomare». Dello stesso parere anche Alessandro Tomassini di Villa Cattani Stuart sulle colline di Trebbiantico. «Se come spesso accade, semplici cittadini trasformano o rendono disponibile un loro appartamento per il periodo estivo, in alcuni casi magari anche in sub-affitto, senza accollarsi le normative come Hccp o le tasse dovute, hanno certamente un notevole vantaggio. I portali turistici più frequentati, negli ultimi 5 anni non ha versato come sostituto d’imposta la cedolare sugli affitti brevi. Significa che i proprietari che ne fruiscono, pesaresi compresi, hanno versato e continuano a pagare solo le commissioni sulla prenotazione del cliente».

L’adeguamento

«Gli hotel che meno hanno investito e offrono servizi standard - spiega Amantini - hanno una clientela giovane, quindi o anche loro riducono la cucina, come alcuni hanno fatto oppure si rischia che le coppie si orientino tutte sugli appartamenti turistici. Per tutti gli altri hotel che in città vantano investimenti appena realizzati, ammodernati 4 e 4 stelle Superior, c’è sempre meno margine di guadagno per gli alti costi di gestione». Di qui scattano le offerte che i nostri hotel promuovono già via social. Al Presint’s lungomare di Levante dall’8 al 29 giugno scatta la promozione per camere a 60 euro a persona al giorno. Mentre al Flyng di viale Nazario Sauro per tutto questo mese formula B&B con spiaggia lettini e ombrellone da 25 euro giornalieri a persona.