PESARO Una sfida per rompere l’egemonia del centrosinistra a Pesaro: non si nasconde dietro eufemismi il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, in quota FdI, accolto da una piccola folla nella sede elettorale del candidato sindaco per il centrodestra Marco Lanzi dove nel pomeriggio si è recato per manifestare il suo sostegno.

«Radicheremo il centrodestra anche a Pesaro - ha detto: qualcuno dirà che è difficile, ma il difficile è il nostro mestiere. Dicevano che era impossibile che Fratelli d’Italia diventasse il primo partito in Italia, che il centrodestra andasse al governo, che una donna diventasse premier, eppure Giorgia Meloni è la prima presidente del Consiglio donna di destra. La qualità delle nostre liste e la qualità del nostro leader sono più che una speranza».

A scortare il ministro il presidente della Regione Francesco Acquaroli, la sottosegretaria al Mef Lucia Albano, il candidato alle Europee Carlo Ciccioli, il coordinatore provinciale Nicola Baiocchi e tutto lo stato maggiore di FdI.

Sulle polemiche abbattutesi sulla riforma della giustizia replica: «Lo scandalo Palamara non ha insegnato niente a nessuno? La riforma della giustizia era necessaria, e non penalizza nessuno, tantomeno i magistrati. La stragrande maggioranza dei magistrati italiani lavora bene, dobbiamo evitare che la politica, che il correntismo entri nei tribunali. Come ha detto la presidente Meloni e il ministro Nordio, i miglioramenti in corso d’opera ci possono essere: si auspica in uno spirito costruttivo e di collaborazione, finora non registrato, specie nelle riforme istituzionali, da parte di tutti». L’incontro si è svolto nella giornata in cui, 100 anni fa, Giacomo Matteotti pronunciava il suo ultimo discorso prima di essere rapito ed ucciso dagli squadristi fascisti.

La replica

«Alla Camera c’è stata una commemorazione ufficiale: siamo tutti impegnati nella difesa della libertà e della democrazia, condannando fermamente ogni forma di autoritarismo, sia che sia fascista che comunista. Abbiamo un’agenda fitta e impegnativa: la riforma fiscale in atto, la riforma del premierato, la riforma della giustizia. Giorgia Meloni in questo momento è una rockstar della politica italiana, riconosciuta a livello mondiale, e questo fa molto soffrire la sinistra che aveva immaginato per l’Italia un futuro di emarginazione internazionale, mentre è avvenuto esattamente il contrario, come sta avvenendo il contrario in tema di economia ed occupazione. Noi rispondiamo coi fatti sulle questioni che riguardano l’Italia e il futuro».

«Siamo qui per sradicare il sistema»



«Le sfide “impossibili” mi piacciono e la recente esperienza vincente nelle regionali e ad Ancona dimostrano che niente è davvero impossibile - afferma Lanzi, forte del suo slogan “La svolta per Pesaro” - Una volta di più sottolineo che siamo qui per sradicare un sistema di potere che apre le porte unicamente ai suoi accoliti. Io voglio essere il sindaco di tutti, a prescindere dalle appartenenze ideologiche: ciò che conta è il progetto, non chi lo presenta. Siamo pronti a dare il massimo in questi ultimi dieci giorni di campagna elettorale».