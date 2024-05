PESARO Latte adulterato: fissato per questa mattina, davanti al pm, l’affidamento dell’incarico al consulente della procura per effettuare la copia dei dati contenuti nei cellulari, nei pc e negli altri dispositivi elettronici che sono stati sequestrati agli indagati. L’obiettivo è capire se all’interno ci possano essere tracce utili all’indagine circa eventuali utilizzi e modalità dei sofisticanti utilizzati. Un passaggio necessario, i risultati della perizia dovrebbero arrivare in 60 giorni circa. Le prime analisi hanno rilevato una “sospetta carica batterica elevata”. Le indagini sono a carico di 9 persone e di 3 società tra cui Fattorie Marchigiane, l’azienda di Colli al Metauro controllata da Cooperlat.



Nel frattempo l’inchiesta ha portato a una serie di ripercussioni tra cui le dimissioni del presidente Gianluigi Draghi (Gianpaolo Lizzi è il nuovo responsabile dello stabilimenti di Colli Al Metauro) e la sospensione delle attività dello stabilimento sott’inchiesta, per consentire le attività di verifica ed eventuale bonifica degli impianti di produzione e dell’intera struttura, affinché ogni funzione possa essere ripristinata al più presto al massimo delle sue capacità e potenzialità, garantendo la totale salubrità degli ambienti di produzione e dei prodotti finiti. Nei giorni scorsi i Nas hanno sequestrato circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari, oltre che circa 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti (soda caustica e acqua ossigenata), per un valore complessivo pari a poco meno di 800mila euro.

Le indagini



Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Pesaro mirano ad accertare l’utilizzo di sostanze sofisticanti e adulteranti nel circuito produttivo di prodotti lattiero caseari di grande distribuzione. Ad oggi è stato segnalato un solo richiamo precauzionale di prodotti confezionati nell’impianto di Fattore Marchigiane: si tratta di tre lotti di mozzarella per pizzeria, venduta con quattro diversi marchi in confezioni da un chilo e due chili e mezzo. TreValli Cooperlat ha ribadito la totale genuinità di tutti i prodotti provenienti dagli stabilimenti di Jesi e di Amandola, che non sono interessati dall’indagine né da alcun provvedimento.