Tuffo choc da 13 metri, paura a Sirolo: ragazzo di 16 anni ferito davanti agli amici, finisce all'ospedale

SIROLO - Ha battuto la schiena dopo un tuffo choc da 13 metri di altezza: paura per un ragazzino di 16 anni di Camerano, finito all’ospedale per le conseguenze del violento impatto con l’acqua. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma è stato trattenuto a Torrette in osservazione.

L’allarme è scattato nel pomeriggio attorno alle 17 dalla spiaggia dei Lavi di Sirolo, divenuta nel tempo un’attrazione per gli amanti dei tuffi (proibiti) dalle grandi altezze.

Nonostante vi sia un esplicito divieto, molti ragazzini si divertono a raggiungere lo scoglio a picco sul mare per tuffarsi da circa 13 metri. È proprio quello che ha fatto ieri il 16enne che, però, è piombato in malo modo in acqua: un impatto violento, sotto gli occhi degli amici che, spaventati dal fatto che all’inizio non riusciva a respirare, hanno allertato il 112.

La centrale operativa del 118 in un primo momento aveva attivato anche l’eliambulanza, di cui per fortuna non c’è stato bisogno. Il giovane è stato raggiunto dal gommone di salvamento di Portonovo per essere trasportato al molo di Numana, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano che l’ha accompagnato a Torrette con un codice di media gravità.