FOSSOMBRONE È stato trasportato dall’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso per trauma cranico e fratture varie al bacino e a un femore. Un giovanissimo biker 16nne di Fermignano: alle prese con lo sport estremo del downhill, è caduto rovinosamente a terra mentre scendeva in sella alla sua bici su un tratto particolare ripido e pericoloso della pista che dalle Cesane conduce a San Lazzaro, frazione di Fossombrone.

L’allarme in tarda mattinata

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri. Sul posto si sono recati con urgenza gli operatori della postazione del 118 di Fossombrone. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato recuperato con il verricello. Era finito in un anfratto impervio difficile da raggiungere a piedi. Sono anche intervenuti gli uomini del soccorso alpino. Gli amici che erano con lui hanno provveduto a telefonare per chiamare i soccorsi. Vita la giovane età del biker la speranza è che possa riprendersi quanto prima per quanto sia uscito dalla brutta avventura malconcio e dolorante. Ha rischiato molto. Così come rischiano tutti coloro che si avventurano in un percorso peericoloso con salti e altre asperità di certo affascinanti per gli appassionati e carichi di adrenalina ma in cui basta un nonnulla per ritrovarsi in condizioni inversamente proporzionali al fascino che anima attività così complesse.

Terzo incidente grave negli ultimi tempi

Per i soccorritori del 118 di Fossombrone quello di ieri mattina il terzo incidente grave nella pratica del downhill registrato negli ultimi tempi nella zona. Se si continua così le conseguenze possono essere gravissime. Per tutto il pomeriggio ieri è stato continuo il tam tam da un gruppo Whatsapp all’altro. La pista, secondo le informazioni che è stato possibile reperire, è composta di due discese principali. Si tratta di un percorso con rampe di legno e piccoli salti su piccole gobbe di terra. Per chi non ha affinità con le acrobazie in volo sono presenti le cosiddette “chicken line”, ovvero traiettorie alternative. In questa traccia sono presenti la discesa che ha dato fisionomia a questo sentiero, la “dobby line”. La prima è in puro stile bike park con curve paraboliche in appoggio e tratti dalle pendenze significative. La seconda ha connotati più naturali anche se molti passaggi sono lavorati. Dopo aver risalito per la seconda volta una ripida e soleggiata mulattiera si può affrontare un pezzo della divertente “wave line” che scorre in mezzo al bosco su un sentiero decisamente ondulato. Proprio nel finale il sentiero Cai 137 riporta a Fossombrone attraversando boschi quasi incontaminati.