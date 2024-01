Bonus bici 2024 fino a 1.000 euro, ma è necessario essere residenti in questi 207 comuni: scarica il pdf per la domanda

Bonus bici anche nel 2024, ma, almeno per adesso, non a livello nazionale, ma solo regionale, anzi, in una sola di esse: l'Emilia-Romagna. Il beneficio, va detto subito anche questo, non può superare il 50% del costo del mezzo, ovvero fino a 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Il bonus è stato attivato per aiutare la mobilità sostenibile, un obbiettivo nobile e utile, ma, nonostante il successo, non è stato in pratica rinnovato ad eccezione appunto dell'Emilia-Romagna. L’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024 (il bonus è stato attivato il 1° gennaio 2024).

Addio alla doppia valenza

Fino al 2023 il bonus bici Emilia Romagna aveva una doppia valenza e l’importo cambiava se si poteva dimostrare la rottamazione di un’autovettura dopo il 1° gennaio 2023. In base a questo particolare, ovviamente, l’importo del contributo variava così come era prevista anche una maggiorazione per i cittadini dei Comuni alluvionati elencati nell’ Allegati 1 bis del bando. Nel 2024 il bonus bici è stato confermato ma con l'abolizione del contributo per i residenti nei comuni dell’Allegato 1bis e la aggiorazione per la rottamazione di una autovettura.

L’Emilia-Romagna ha ideato il bando per i cittadini che risiedono nelle aree maggiormente soggette al superamento dei valori inquinanti e che hanno aderito al progetto per migliorare la qualità dell’aria. Nella Regione se ne contano 207 e l’obiettivo è quello di ridurre la concentrazione di PM10 e Nox nella zone pianeggianti in cui si rischio il superamento del limite di infrazione europea.

Chi può accedervi

Possono accedere al bonus bici dell’Emilia-Romagna tutte le persone fisiche maggiorenni a patto di avere residenza in uno dei 207 Comuni elencati qui sottp. Per poter richiedere il contributo il soggetto deve essere intestatario della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto della bicicletta e del conto corrente in cui verrà effettuato l’accredito del contributo (per il conto corrente basta anche essere cointestatari).

Qui nei pdf l'elenco dei comuni

Come fare domanda?

Per presentare domanda per il bonus bici Emilia Romagna bisogna procedere esclusivamente per via telematica.

La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 14 del 9 gennaio 2024 fino alle ore 12 del 31 dicembre 2024 accedendo sul portale con Spid di livello 2, Cie, Cns.

Per compilare la domanda sono necessari:

una marca da bollo da 16 euro da apporre sull’Allegato 2 della Documentazione del bando;

la fattura o ricevuta fiscale che dimostri la spesa sostenuta per l’acquisto della bicicletta a pedalata assistita. In essa devono essere evidenziati i seguenti campi:

la dicitura “Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna”;

il codice fiscale del richiedente;

la marca e il nome del modello di veicolo;



il prezzo finale del veicolo. Nel prezzo finale non sono ammesse spese per accessori né eventuali spese di trasporto;



la dichiarazione di conformità del veicolo all’art. 50 del Codice della Strada, attestata dal costruttore o dal rivenditore.



quietanza di pagamento con firma e timbro del venditore o documentazione bancaria che attesti l’acquisto;

A partire dal 2024 il Bando richiede anche che nella fattura di vendita sia indicato il numero di telaio del mezzo di trasporto acquistato.

Inoltre, sempre dal 2024, il cittadino richiedente il contributo regionale che debba sostituire il mezzo acquistato e oggetto di contribuzione, è tenuto (art 7 del bando), a inviare alla casella di posta elettronica bandobici@regione.emilia-romagna.it la documentazione del rivenditore attestante la sostituzione del mezzo e l’indicazione del numero di telaio del nuovo mezzo che sostituisce quello per il quale è stata fatta domanda di contributo.