URBINO La Lista Urbino Città Ideale ha iniziato il suo cammino nel 2017. Contribuirono in tanti e in parte sono, tutt’oggi, impegnati, pochi hanno girato le spalle. Ricordo – ha dichiarato il deus ex machina Lino Mechelli - che i nostri consensi furono decisivi per evitare il ballottaggio.

L’apporto

«Egoismi e personalismi hanno turbato il regolare andamento – insiste Mechelli - abbiamo resistito agli atti distruttivi, abbiamo sempre pensato alla continuità con il terzo mandato di Maurizio Gambini, in alternativa a persona di sua fiducia. Abbiamo respinto senza esitazione affrettate candidature. Sono orgoglioso di presentare una lista numerosa, qualificata e coesa, con presenze delle varie professioni o comparti e in rappresentanza del territorio. Ai giovani il plauso per essersi buttati nell’avventura con convinzione». E vediamo la lista: Luca Albergati, imprenditore agricolo, Antonio Balducci, pensionato, Beatrice Borghi, dipendente Inps, Chiara Bussu, studentessa, Daniela Capponi, dipendente Università, Lorenzo Carfagnini, tecnico meccanico, Giusi Serena Carlino, commerciante, Lara De Vito, insegnante, Monica Di Guida, impiegata, Francesco Donanno, studente, Kanza Saiydy Es, impiegata, Novella Maria Ferri, insegnante, Paolo Baccio Fiaccarini, avvocato, Luca Formica, imprenditore agricolo, Soha Abdelgwad Ibrahim Khalil, artista insegnante, Roberto Leuzzi, professionista, Luca Mancini, farmacista, Nicoletta Mazzetti, impiegata, Lino Mechelli, pensionato e coordinatore Uci, Ilaria Pagliarini, impiegata, Orietta Paoloni, volontaria, Francesco Pierotti, impiegato, Davide Pizzagalli, artigiano, Sabina Scalbi, imprenditrice e Sara Tomassini, imprenditrice.

«C’è impegno comune – ha dichiarato Mechelli – per l’obiettivo di arrivare a completare la lista con 32 candidati. La lista, insieme a tutta la coalizione, è impegnata a vincere le elezioni e non vogliamo farci distrarre dall’ambizione degli incarichi. La legge assegna al sindaco la prerogativa della formazione della giunta, il conferimento di incarichi di varia natura e importanza. Noi davanti a questo pubblico (più di 100 astanti ndr) dichiariamo di avere fiducia in Maurizio Gambini, con il coinvolgimento e il confronto con tutti i soggetti politici che hanno partecipato, saprà garantire pari dignità a tutti, e ciò non significa pari rappresentanza, questa si misura sui consensi ricevuti. Coloro che saranno incaricati, dovranno godere della fiducia del sindaco e del sostegno della parte politica.

Il programma

Da ultimo ma collocato al primo posto – continua Mechelli - intendiamo collaborare alla realizzazione di un programma ambizioso, vogliamo mettere a frutto quanto in questa legislatura Gambini con la sua intuizione e capacità politico imprenditorialità ha saputo realizzare». Per concludere lo sguardo del coordinatore sulla questione maxi progetto Discarica di Riceci: «Siamo per il no convinto e deciso – conclude Mechelli - anzi invitiamo il Pd a smettere di fare demagogia e passare ai fatti: cassare definitivamente il progetto».