SAN BENEDETTO L’anomalo caldo d’aprile mette il turbo alla voglia di mare. La stagione inizia con il piede giusto per gli chalet che offrono servizi di ristorazione. Lungo la spiaggia hanno già fatto capolino i primi bagnanti. E non poteva essere altrimenti, visto il meteo che ha caratterizzato il weekend appena trascorso. Temperature percepite intorno ai 25 gradi, cielo sgombro da nuvole, acqua cristallina.

Il caldo

Così, in molti hanno rotto gli indugi, liberandosi di vestiti e scarpe, per sfoggiare nuovamente i costumi da bagno. Certo, le vacanze estive sono ancora lontane. A far la parte del leone, attualmente, sono i pendolari. In tanti, tra ieri e l’altro ieri, sono arrivati dall’hinterland e dalle province vicine per qualche ora di relax in spiaggia. E non poteva mancare un classico pranzo di pesce. «Grazie alle temperature così gradevoli, riusciamo già ad apparecchiare anche all’aperto, garantendo ulteriori spazi per i nostri ospiti», ha detto Emidio Del Zompo, titolare dello stabilimento “La Bussola”, uno di quelli con annesso ristorantino sul mare. Ieri, in tarda mattina, allo chalet continuavano ad arrivare chiamate per bloccare tavoli last minute. Dunque continua un trend positivo iniziato a fine marzo. «Già tra Pasqua e Pasquetta - prosegue il balneatore - abbiamo lavorato più che bene, ora si prosegue su quella scia. L’inizio della stagione 2024 è stato positivo e le prospettive per le prenotazioni estive sono interessanti. L’importante è che il meteo continui ad assisterci, come ha fatto finora».

Gli ombrelloni

Intanto, soprattutto verso Porto d’Ascoli, qualche chalet ha iniziato a posizionare gli ombrelloni. Operazione che procede praticamente di pari passo con la pulizia dell’arenile (partita proprio da Sud) che Picenambiente sta portando avanti da diversi giorni. Comunque sia, il sole ancora non picchia duro e ci si può anche avventurare sulla sabbia senza la ricerca affannosa dell’ombra. Non a caso: nell’ultimo fine settimana, a tanti bagnanti è bastano un semplice telo steso sulla sabbia per godersi la giornata. E poi fare il bagno non è più un’impresa da temerari, così sono andati in scena anche i primi tuffi della stagione. A tal proposito, va ricordato che non è ancora operativo il servizio di baywatch (partirà a inizio giugno).