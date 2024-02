Castelraimondo, incidente sulla provinciale: ciclista urtato da un'auto cade rovinosamente a terra

CASTELRAIMONDO Allarme lungo la strada provinciale 361 Settempedana, nel territorio di Castelraimondo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un ciclista sarebbe stato urtato da un’auto.

La caduta

A seguito dell’impatto, l’uomo in sella alla due ruote è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, prestate le prime cure del caso, hanno deciso per il trasferimento del ferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.