CIVITANOVA Risparmiata dalla pioggia la festa della Liberazione a Civitanova, ma la primavera è un’altra cosa. E non è bastato far fiorire il lungomare sud, come da diversi anni a questa parte, per portare il bel tempo. Si tratta del Mare in fiore, manifestazione che è diventata tradizionale in città. Un centinaio di espositori hanno occupato la corsia est del lungomare Piermanni, chiuso al traffico per l’occasione. Ieri si è chiusa la 13esima edizione della mostra mercato floreale ideata dall’agenzia Mylove eventi di Carmen Carella.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Civitanova, nel distaccamento dei Vigili del Fuoco apre la sede del nucleo cinofilo e Sapr IL BILANCIO Sferisterio di Macerata, sì al bilancio consuntivo: nel 2023 un passivo di 224mila euro

Gli stand

Poca gente nella giornata di mercoledì, qualche stand ha chiuso ben prima delle 19. Non è certo stata colpa dell’evento che, invece, continua ad avere appeal. Ma la pioggia del pomeriggio e poi il vento con temperature piuttosto rigide non hanno certo favorito la passeggiata sul litorale. Meglio ieri, giornata festiva in cui in tanti hanno acquistato le piante aromatiche per la cucina, insieme ai fiori. Erano poi presenti espositori con piante fiorite, grasse, da frutta, ornamentali, bonsai, artigianato a tema floreale, cucito creativo, fiorati, allestimenti a tema, complementi d’arredo, prodotti alimentari derivati dalle piante, vasi in terracotta, porcellane, vetri decorati, bigiotteria a tema floreale e cosmetica naturale.

Il food

Non potevano mancare le bancarelle con la porchetta e altre specialità gastronomiche insieme all’animazione per bambini con truccabimbi, mascotte e giochi all’aperto. Meteo che ha condizionato anche un'altra manifestazione che caratterizza la primavera civitanovese. Si tratta di San Savino in Festa, classico picnic e gita fuori porta dei civitanovesi nelle campagne della contrada sulle colline di Civitanova Alta, inizialmente in programma durante il ponte appena trascorso, la manifestazione è stata rinviata a domani e dopodomani proprio per le previsioni avverse. Apertura degli stand gastronomici, quindi, allo scoccare del mezzogiorno di domani. Torna anche “Primavera in bici”, alla seconda edizione.

Primo appuntamento domenica prossima con “Pedaliamo insieme, la pedalata che unisce”. Si parte alle ore 9.30 dal Varco sul Mare con destinazione Porto Sant’Elpidio dove ad attendere i partecipanti ci sarà un rinfresco. Il gruppo riparte e torna di nuovo al Varco sul Mare. Anche qui rinfresco con porchetta e bibite. Altri appuntamento in programma a maggio e giugno. L’iniziativa è organizzata dal Comune insieme con le associazioni Gruppo Sportivo Fontespina 2000, Civitanova GreenLife e Marche BikeLife.