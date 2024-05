Scontro all'incrocio, auto sfonda il recinto di un giardino: due persone in ospedale a Civitanova

CIVITANOVA Schianto all’incrocio, in due finiscono all’ospedale. È successo questa mattina a Civitanova, tra via Friuli e via Sicilia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate e uno dei due mezzi, dopo l’impatto, è finito sopra il marciapiede e ha sfondato la recinzione di un’area verde.

L’altro, invece, ha impattato contro le auto in sosta lungo la carreggiata. Sul posto i sanitari del 118 e due ambulanze della Croce Verde che hanno trasportato una donna e un giovane al pronto soccorso per accertamenti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.