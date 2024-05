CIVITANOVA La città di Civitanova vuol consolidare la tradizione del concerto del 2 giugno. E, attorno alla Festa della Repubblica, costruire una serie di giornate tricolori con diverse iniziative che coinvolgono le associazioni della città. Insomma, l’amministrazione comunale vuole fare per quella data ciò che Porto Sant’Elpidio ha costruito per il Primo maggio. Lo ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica nel presentare il cartellone. L’appuntamento clou è quello della serata di domenica 2 giugno con il concerto di Raf in piazza XX Settembre.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Nichel, Cadmio e Piombo nei gioielli? La Finanza ne sequestra migliaia nel deposito a Civitanova I MOVIMENTI Macerata, contratto integrativo e retribuzioni: operai dello Sferisterio in allarme

L’ospite

Ma il sabato precedente ci sarà come ospite d’eccezione Claudio Cecchetto. E poi ancora cene in spiaggia, la festa degli aquiloni, il raduno delle 500, lo shopping sotto le stelle, gli scacchi a partire dal venerdì. Collante e coordinatrice della manifestazione, l’azienda Teatri di Civitanova. «Abbiamo pensato al concerto del 2 giugno, denominato “Risuona la piazza”, quando sono ripartiti gli spettacoli dopo il Covid – ha detto la presidente Maria Luce Centioni – poi abbiamo allargato l’iniziativa coinvolgendo le associazioni della città». Occasione che è servita anche per rendere nota la promozione a vicepresidente di Agnese Biritognolo al posto del dimissionario Giuseppe Baioni.

Queste le sigle coinvolte nel progetto: Abc balneari, Centriamo, Lc Eventi e Radio Linea La banda del Cinquino, My Love Eventi, Asd Alfiere Nero e Civitanova Film Festival. Il titolo della tre giorni è «Civitanova tricolore – di Verde, di Bianco, di Rosso. Si parte venerdì 31 con la Notte Tricolore: aperitivi in centro e cene in spiaggia con accensione di luci tricolori su palazzo Sforza, corso Umberto e piazza Conchiglia. Per l’occasione, corso Umberto sarà chiuso dalle 18.30. Sabato 1 giugno alle 21,15, al Varco, si ballerà con la musica anni ’70, ’80 e ’90 mentre gli speaker Valentino Valemix e Francesca Travaglini intervisteranno l’ospite Claudio Cecchetto.

Il raduno

Domenica 2 giugno si incomincerà al mattino in piazza XX Settembre con l’11° raduno delle Fiat 500 de La Banda del Cinquino (dalle 9), mentre dalle 10 fino a sera al lungomare sud ci sarà Aquiloniamo: gruppi di aquilonisti di diverse regioni sfoggeranno le loro creazioni, con la possibilità di laboratori per bambini di costruzione aquiloni e vendita di aquiloni. Alle 21, il live ad ingresso libero di Raf che con questo tour celebra i 40 anni di Self control, il brano che l’ha reso celebre. Non mancano una serie di altri appuntamenti paralleli, partendo da venerdì 31 maggio con la proiezione del film Io e il secco e l’incontro con il regista Gianluca Santoni ad opera del Civitanova Film Festival (ore 21.15 al cinema Cecchetti) e al Lido Cluana il Campionato Italiano Assoluto di Scacchi selezione regionale promosso da Asd Alfiere Nero.