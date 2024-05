CIVITANOVA - Più sicurezza in centro, arrivano 21 telecamere e 15 nuovi punti luce in tre vie del Borgo marinaro: via Carena, via Nave e via Conchiglia. I lavori di installazione sono in corso e termineranno entro una settimana. «La sicurezza prima di tutto» ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica insieme all'assessore Giuseppe Cognigni, con delega alla sicurezza, durante un sopralluogo nelle vie.

L’ordinanza

«Dopo l'ordinanza sul divieto di circolazione emessa con l’obiettivo di mettere un freno a schiamazzi notturni ed eccessi - spiegano -, ora potenziamo il sistema di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere e l’impianto di pubblica illuminazione con nuovi fari illuminanti. Garantire la protezione e la sicurezza dei nostri cittadini è e continuerà ad essere una priorità di questa amministrazione». Il sindaco torna a ribadire con forza «tolleranza zero per chi disprezza le regole e minaccia la serenità dei residenti». Le telecamere saranno attive h24 e le immagini saranno costantemente a disposizione delle forze dell’ordine. «Continuiamo a lavorare per rendere Civitanova una delle città più sicure delle Marche - ha dichiarato l'assessore Cognigni -. Il Borgo marinaro è un luogo molto frequentato della città e con questi interventi, a cui teniamo particolarmente perché rispondono a esigenze manifestate dalla comunità, andremo a tutelare maggiormente i residenti. Ancora una volta, quindi, dimostriamo con i fatti l'attenzione per la sicurezza. Fatti che rientrano in un progetto più ampio che stiamo portando avanti anno dopo anno con grande impegno, spinti dalla volontà di rendere ancora più sicura la nostra città».

I precedenti

Lo scorso anno l'amministrazione ha installato trenta nuove telecamere nei quartieri di Fontespina e San Gabriele: di queste, dodici sono state posizionate sul lungomare Nord, una nel sottopasso Broccolo, due in via Saragat, una all’incrocio con via Pigafetta e via Bragadin e una nei pressi del bar Servidei. L’investimento sugli occhi elettronici permetterà quindi di tenere sotto controllo anche la movida su cui più volte i residenti di alcune zone hanno chiesto di intervenire.