TOLENTINO Torna il grande tennis giovanile a Tolentino. Il Circolo tennis in via della Fraternità ospiterà, dal 25 maggio, con inizio alle 9, fino al 2 giugno, giocatori under 16, tutti di prima categoria, maschi e femmine, provenienti da tutto il mondo.

L’appuntamento

«È il terzo anno che si organizza il Torneo Europe – ha spiegato Marco Sposetti dell’associazione Tennis Tolentino - ormai è diventato un appuntamento fisso. Il livello del torneo sta crescendo, la partecipazione straniera sta aumentando di anno in anno. La Federazione tennis ci ha aiutato creando una sorta di circuito italiano di tornei nazionali under 16 tanto che la settimana scorsa se n’è chiuso uno a Roma e subito dopo quello di Tolentino ne inizierà un altro a Milano.

Questo fa sì che i giocatori che si muovono per la loro attività semi professionistica preferiscono, comunque, dare continuità all’attività e quindi la qualità del torneo cresce. I partecipanti a Tolentino arriveranno da diverse nazioni del mondo, ma la maggior parte di loro sono italiani. I giocatori giungeranno, oltre che dall’Italia, dalla Polonia, Ungheria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Slovenia, Romania, Repubblica Ceca, Croazia, Spagna, Portogallo, Ucraina, Canada, Liechtenstein, Usa, Grecia, Francia».

«È un evento sportivo con i futuri campioni del tennis, ma anche un momento per la promozione del territorio» ha detto il vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo alla conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il vicepresidente vicario del Coni Marche, Giovanni Battista Torresi ed Emiliano Guzzo presidente della Fitp Marche. Il 2 giugno, al termine della manifestazione, il Circolo tennis ospiterà la festa dello sport con la partecipazione delle diverse associazioni sportive di Tolentino.