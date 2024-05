MACERATA Operazione antidroga della compagnia di Civitanova: sequestrati oltre 55 chili di marijuana contenuta in cinque colli insistentemente segnalati dal cane antidroga in forza al Reparto. Identificato e denunciato il destinatario. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I rinforzi

I servizi sono stati ulteriormente rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: i militari della compagnia di Civitanova, con l’ausilio dell’unità cinofila, continuano a monitorare i magazzini dei corrieri espressi, che si trovano nella provincia di Macerata e a effettuare i controlli esterni dei colli ivi presenti, per individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti.

Nel corso di uno di questi controlli, le insistenti segnalazioni del cane antidroga Hanima hanno permesso di individuare diversi colli giacenti, in attesa di essere consegnati al destinatario, per cui i finanzieri operanti, ritenendo che gli stessi potessero contenere sostanze stupefacenti, previa autorizzazione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, li hanno aperti e ispezionati, rinvenendo al loro interno, complessivamente, oltre 55 chili di marijuana.

La sostanza

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro probatorio e il destinatario dei colli, univocamente individuato, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti verso il quale la Guardia di Finanza assicura un incessante e costante impegno volto alla salvaguardia della vita umana.