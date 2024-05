Civitanova, rissa fuori dai locali della movida: incastrato dai video, denuncia e Daspo urbano

CIVITANOVA - Nella notte del 28 Aprile, era scattato l'allarme per di fatti violenti avvenuti in Corso Garibaldi nei pressi di locali della movida: ora la Polizia del commissriato di Civitanova ha identificato un dei partecipanti alla rissa, per lui denuncia e Daspo urbano.

Nell'immediatezza dei fatti i poliziotti, giunti sul posto, verificarono che era avvenuta una rissa avvenuta in prossimità di un noto locale da ballo, con coinvolti due distinti gruppi di giovani.

Veniva ritrovato un indumento con tracce di sangue, che però non era possibile ricondurre ad alcuno. Dall’accertamento effettuato dalle telecamere emergevano fatti violenti avvenuti tra due gruppi, verosimilmente stranieri. L'indagine portava ad individuare un soggetto, residente a San Severino Marche, che si era recato al pronto soccorso locale, dichiarando di aver subito aggressione da parte di più soggetti a lui sconosciuti. Nei fatti lo stesso risultava riconducibile ad uno dei soggetti partecipanti alla rissa. Lo stesso identificato, veniva quindi denenunciato e scattava il Dacur da parte del Questore di Macerata, che gli vieta di frequentare il locale per un anno.