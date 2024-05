MACERATA L’istituto Agrario al Salone di Torino presenta l’esperienza di progettazione di un giardino. Il piano è stato illustrato da due studentesse della scuola diretta da Antonella Angerilli. La delegazione, composta dalle studentesse Chiara Canzani e Jessica Rastelletti e dalle insegnanti Paola De Laurentiis e Grazia Di Petta, ha illustrato al pubblico presente all’incontro “Biblioteche scolastiche e didattica”, svolto nel padiglione del Mim, l’impegno di coordinamento portato avanti negli anni dalla rete provinciale delle BbSs (Rete delle biblioteche scolastiche della provincia di Macerata).

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Nichel, Cadmio e Piombo nei gioielli? La Finanza ne sequestra migliaia nel deposito a Civitanova DROGA La marijuana arriva con il corriere espresso: la Finanza ne sequestra 55 chili, denunciato il destinatario

Il percorso

Le studentesse hanno presentato il percorso culturale “Ambiente, cittadinanza e identità”, ideato e promosso dal responsabile della biblioteca Mirko Grasso, composto da quattro incontri e per i quali la biblioteca è stata luogo di incontro con il pubblico esterno, registrando sempre una grande partecipazione (realizzato in collaborazione con l’Università di Macerata, il Fai, il Comitato 3 ottobre e il Festival della letteratura Macerata Racconta). Le attività svolte hanno stimolato la riflessione sul legame tra ambiente e cittadinanza, in una dimensione diacronica per favorire la sensibilizzazione alle tematiche ambientali con l'uso appropriato delle fonti librarie e l'esperienza didattica, in un dialogo aperto alla comunità scolastica e ad un più ampio pubblico di utenti del territorio.

L’intervento

L’intervento al Salone ha consentito di raccontare il lavoro svolto attraverso l’Uda (Unità didattica di apprendimento). La tutela del paesaggio intorno a me: partendo dalla consultazione del fondo Leopardi e traendo spunto dall’esperienza sensoriale ed emotiva vissuta nell’uscita all’Orto dell’Infinito, annesso a Casa Leopardi, le studentesse e gli studenti delle classi quarte hanno sviluppato l’idea progettuale di realizzare un giardino che coniugasse le linee e le forme del passato all’interno di un contesto moderno di hortus conclusus, facendo ricorso agli applicativi ProgeCad e Sketchup, che sono stati fondamentali per la progettazione di modelli di giardini svolta nelle classi 3.0, successivamente stampati con l’utilizzo della stampante 3D. Al Salone sono stati illustrati i processi di realizzazione dei modelli, partendo dallo studio del fondo fino ad arrivare alla presentazione dell’evento del 12 marzo, occasione in cui i ragazzi delle classi che hanno partecipato hanno avuto la possibilità di mostrare ai visitatori i manifesti realizzati e illustrare la storia del fondo, alla presenza della contessa Olimpia Leopardi.