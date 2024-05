Dall'infrazione al pericolo: giovane straniero in bicicletta sulla superstrada Valdichienti

CIVITANOVA - Un giovane straniero in bicicletta sulla superstrada Valdichienti. È successo questa mattina, poco prima delle 10. E la sua presenza non è passata di certo inosservata. C’è anche chi lo ha immortalato mentre transitava all’altezza di Montecosaro, in direzione di Civitanova. Com’è noto, i ciclisti non possono transitare in autostrada, superstrada o, in generale, sulle strade a scorrimento veloce.