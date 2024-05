CIVITANOVA Stadio Polisportivo comunale, nelle ultime domeniche è stato sold out trascinando la Civitanovese alla vittoria del campionato di Eccellenza. Ma la marea di gente che ha affollato quegli spalti non ha nascosto le carenze di un impianto che ha 63 anni e li dimostra tutti. Tanto più che con il ritorno in serie D sono necessari degli accorgimenti per legge. Dall’ultima volta che il club ha disputato partite in questa categoria nazionale, sono passati sette anni e, nel frattempo, sono state emanate nuove normative in ordine alla sicurezza.

La programmazione

Per questo ieri mattina c’è stato un sopralluogo alla struttura in modo da programmare il suo restyling. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Ermanno Carassai e Claudio Morresi, il dirigente ai Lavori Pubblici Marco Orioli insieme al presidente della Civitanovese Mauro Profili e a rappresentanti della questura, si sono recati sul posto per stabilire i lavori urgenti volti a consentire alla squadra di disputare il prossimo campionato. È stata la società a comunicare gli interventi da effettuare e ora, consapevoli che i tempi stringono e bisogna fare in fretta, l’assessore ai Lavori Pubblici presenterà oggi stesso in giunta gli interventi da eseguire ed i relativi importi da finanziare. Nel frattempo proseguono i lavori di ristrutturazione dei bagni e presto verranno sostituiti i fari di illuminazione con nuovi proiettori a led che consentiranno un notevole risparmio energetico.

I locali

Per quanto riguarda i servizi igienici, sono sei i locali da ristrutturare: due in gradinata, uno nella tribuna laterale dei locali, uno nella tribuna laterale degli ospiti e due in tribuna centrale. La spesa complessiva è di 220mila euro ma sono stati finanziati gli interventi in tre locali (i due della gradinata e quello della tribuna dei locali) con 108mila euro. Qui i lavori sono in corso ma negli ultimi giorni hanno subito una battuta d’arresto a causa della ritardata consegna di alcuni materiali. Nell’ultima gara interna, con oltre 4mila spettatori, solo i più coraggiosi hanno utilizzato i bagni chimici.

L’intervallo

Durante l’intervallo, molti bambini sono stati accompagnati dai genitori sulla spiaggia libera di fronte allo stadio; gli adulti hanno invece preferito uscire per recarsi al bar del circolo tennis o a quelli degli esercizi vicini. Situazione non tollerabile per la prossima stagione. Da sistemare anche i cancelli esterni della gradinata, rimasti chiusi in molte gare.