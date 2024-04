MACERATA Il limite massimo concesso dalla norma era quello del prossimo 30 aprile, ma stavolta la serie di ponti che porteranno al primo maggio ha vinto pure i tatticismi di chi amministra lo Sferisterio e così ieri, finalmente, sono stati presentati ufficialmente i conti legati al consuntivo 2023 della stagione lirica allo Sferisterio. Il bilancio è stata approvato dall’assemblea dei soci dell’associazione Sferisterio che vede presenti Provincia e Comune: in rappresentanza dei soci hanno partecipato il sindaco Sandro Parcaroli, il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini e il consigliere di amministrazione Andrea Mozzoni, poi c’erano il sovrintendente Flavio Cavalli e il collegio dei revisori dei conti.

Il dato

Il passivo è di 224mila euro e il sovrintendente lo ha “giustificato” con il flop della terza opera messa in cartellone da qualcuno nella settimana di ferragosto che ha portato una perdita di 170mila euro mentre la perdita rimanente è stata causata da costi imprevisti, compresi l’aumento delle rate per i mutui, e da altri spettacoli della stagione diversamente attrattivi. È stato detto che si è chiuso con un attivo di 30mila euro le serate di lirica dedicate ai giovanissimi e alle famiglie mentre di positivo viene segnalato che al 21 aprile la biglietteria ha registrato un incasso di 600mila euro, quasi il 50% di quanto messo a bilancio per l’intera stagione 2024.

I costi

C’è anche chi ha notato come i costi per gli allestimenti siano raddoppiati negli ultimi tre anni. Nessun commento sul fronte della liquidità dell’associazione Sferisterio che ha appunto concesso un significativo passivo bis dopo quello del 2022. Lunedì tornerà a riunirsi, per la quarta volta nel mese, il consiglio comunale e la questione Sferisterio sarà al centro di una interrogazione presentata dall’opposizione: nel mirino in particolare la riforma dello statuto dell’associazione e la riduzione a cinque del numero dei componenti del consiglio di amministrazione con la previsione dell'ingresso di un rappresentante del Ministero a fronte del contributo annuo annunciato per legge di 400mila euro allo Sferisterio.