MACERATA - Ubriaco al volante, cerca di corrompere i poliziotti per evitare guai con la giustizia. Il disperato tentativo non ottiene l’esito sperato e la sua posizione diventa ancora più grave. Protagonista della vicenda un 28enne fermano che nell’ambito dei controlli per combattere le cosiddette stragi del sabato sera era stato fermato a Civitanova da una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Camerino.

La ricostruzione

Il giovane manifestava chiari sintomi di assunzione di alcolici. Gli agenti, dopo avergli intimato l’alt, lo hanno sottoposto all’etilometro: è risultato abbondantemente positivo, con un tasso superiore a 1,50 g/l, più che sufficiente per far scattare conseguenze di tipo penale. Mentre i poliziotti procedevano a formalizzare la contestazione, il giovane ha cercato in tutti i modi di farli desistere dalla compilazione degli atti, in quanto aveva già subito un ritiro di patente. E l’ulteriore contestazione avrebbe pesato come un macigno. Ma vedendo che l’opera di convincimento era del tutto infruttuosa, ha provato chiaramente a corromperli offrendo la somma di mille euro. E così la pattuglia è stata costretta, oltre a contestare il reato di guida in stato di ebrezza (con contestuale ritiro della patente), anche a denunciarlo all’autorità giudiziaria per il tentativo di corruzione.

La polizia stradale, guidata a livello provinciale dal commissario Alberto Luigi Valentini (dirigente della sezione), ha potenziato i controlli sul territorio per tutelare la sicurezza. Particolare attenzione, nei fine settimana, alle zone più frequentate da parte degli amanti della movida.