MACERATA Una giornata, quella di oggi, che resterà indimenticabile per Macerata. Ben dieci storiche Fanfare dei Bersaglieri provenienti da tutta Italia si esibiranno nel capoluogo e in altri Comuni della provincia in occasione del 71° raduno nazionale in programma ad Ascoli Piceno. La sezione di Macerata dell'Associazione Nazionale Bersaglieri (Anb) è pronta per la manifestazione--. Le Fanfare porteranno infatti con sé il prestigio e la tradizione dei reggimenti bersaglieri e il loro concerto per le vie diffonderà la gioia della musica e l'orgoglio di appartenere a una storia gloriosa.

I Comuni

Sono dieci i Comuni che ospiteranno le Fanfare. Nel capoluogo alle 17, dai Cancelli fino in piazza della Libertà, ci sarà la Fanfara di Firenze. A Caldarola l’appuntamento è alle 18 in piazza Vittorio Emnauele con la Fanfara provinciale di Siena. A Loro Piceno alle 18, da San Francesco a piazza Leopardi arriva la Fanfara di Terlizzi (Bari). A Penna San Giovanni la Fanfara di Casteldaccia (Palermo) alle 21.30, si muoverà da piazza del municipio, mentre a Pollenza la Fanfara dell'Etna di Belpasso (Catania) alle 21 in piazza della Libertà. San Ginesio ospiterà la Fanfara di Cecina-Lucca alle 21 in piazza del Municipio e Urbisaglia la Fanfara di Melzo (Milano) alle 17 in piazza Salvia.

Le celebrazioni

Durante le celebrazioni, oltre 200 cappelli piumati, simbolo distintivo dei Bersaglieri, saranno presenti non solo nei Comuni già annunciati, ma anche a Potenza Picena (18 al Pincio), Montelupone (21 in piazza del Comune) e Montecosaro (18 in centro storico.) Il Presidente Anb di Macerata, Carmine Posa, si dice entusiasta per lo storico risultato: «Un grazie enorme ai sindaci, alle amministrazioni, alle forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa straordinaria giornata». Gli fa eco il presidente provinciale Anb Mario Mucci: «Plaudo all’impegno della Sezione di Macerata che si è adoperata con slancio rispondendo all’invito del presidente Anb della Regione Marche Giuseppe Lucarini: l'arrivo delle Fanfare dei Bersaglieri rappresenta sempre un momento di grande gioia per l’intera comunità».