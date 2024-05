MACERATA - Tornano a rombare i motori dei trattori in provincia e non solo nei campi. Iniziato il presidio organizzato dal Comitato agricoltori maceratesi organizzato in via Concordia, che già fu teatro della prima protesta a fine gennaio. «Una manifestazione contro le politiche europee e per far conoscere ai cittadini le vere problematiche del settore», fa sapere il gruppo guidato da Rossano Catinari. Organizzata una marcia lungo un tragitto di 80 chilometri che, da Piediripa, toccherà anche Civitanova, Porto Recanati, Villa Potenza e il centro di Macerata.

