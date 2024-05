MACERATA Anche i territori di Macerata e di Ascoli Piceno saranno dotati dei sistemi di chirurgia robotica, già presenti nell'anconetano e nel pesarese, e in fase di dotazione nel territorio del fermano. Lo ha reso noto ieri l'assessorato regionale alla sanità, comunicando che l'Ast di Macerata ha avviato il procedimento per l'acquisto del sistema robotico.

Sulla stessa strada anche l'Ast di Ascoli Piceno, recuperando il gap rispetto agli altri territori. Obiettivo garantire l'omogenea diffusione su tutto il territorio marchigiano delle tecnologie più all'avanguardia, come appunto quella robotica, che permettono il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ai pazienti e la riduzione dei tempi di attesa. L'Assessorato è al lavoro per garantire servizi ai cittadini marchigiani senza disparità territoriali.

Intanto, restando in tema di sanità, vanno avanti gli eventi gratuiti per i cittadini. Come “Carotidi di piazza in piazza”, patrocinato dalla Regione e rivolto agli abitanti delle aree colpite dal sisma del 2016 con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione nei confronti delle malattie cardiovascolari, in particolare quelle che interessano le arterie. Partirà dal Comune di Camerino, dove dal pomeriggio di venerdì, al centro sociale del quartiere di Montagnano, dalle 14.30 fino alle 18, i cittadini potranno sottoporsi, gratuitamente, ad un esame ecocolorDoppler dei vasi carotidei per appurare lo stato delle proprie arterie.

La manifestazione è promossa dai reparti di Medicina interna degli ospedali di Macerata, Ascoli Piceno e Camerino e si svolgerà con il supporto logistico del Cisom Marche. Il Rotary fornirà i camper dove sarà svolta una parte degli esami ecocolordoppler, mentre i Comuni interessati renderanno disponibili dei locali per effettuare gli stessi. La manifestazione sarà di tipo itinerante: partiranno due “carovane” con medici, infermieri e volontari del Cisom: la prima a Camerino nel pomeriggio di venerdì, mentre il giorno successivo al mattino a Pievetorina e nel pomeriggio a Visso. Domenica sarà la volta di Tolentino al mattino e di Sarnano nel pomeriggio.