MACERATA Dopo trentuno anni il pellegrinaggio Macerata-Loreto torna a partire dal Centro fiere di Villa Potenza. Con lo stadio Helvia Recina chiuso a causa del cantiere per la rigenerazione dell’impianto sportivo sia questa 46esima edizione della marcia notturna verso la Santa casa di Loreto che quella del 2025 avrà questa location non del tutto inedita, ma certamente nuova per la dislocazione sia della cerimonia religiosa che dei pellegrini in arrivo da tutta Italia che si sono dati appuntamento l’8 giugno a Macerata. Nell’edizione del 1993, infatti, quella che vide la presenza del pontefice Papa Giovanni Paolo II, la messa fu celebrata al Centro fiere di fronte a migliaia di fedeli però all’interno della struttura dedicata alle esposizioni.

L’organizzazione

Quest’anno, invece, tutta l’organizzazione dell’evento sarà esterna al Centro fiere i cui lavori non sono ancora giunti al termine e quindi anche in questo caso parliamo di un altro cantiere molto importante in funzione in città. Da settimane l’Ufficio tecnico del Comune di Macerata è in contatto con il comitato organizzatore del pellegrinaggio per mettere a punto tutti i passaggi necessari per sistemare il grande palco che accoglierà i prelati e gli ospiti e dove sarà celebrata la messa prima della partenza per Loreto. Così come particolare attenzione sarà riservata agli spazi dedicati ai pellegrini, in particolare ai disabili e alle persone che hanno problemi di mobilità ma che ugualmente vorranno essere presenti a Macerata.

L’accoglienza

Dovranno essere collocati servizi igienici, un’area accoglienza, la sala stampa, una situazione completamente diversa rispetto a quella collaudata negli anni allo stadio Helvia Recina dove tutto era più semplice e si poteva contare, oltre che sul prato, anche su gradinata e curva per ospitare i fedeli. Non ultimo saranno importanti le vie di arrivo e uscita dove dovranno arrivare e ripartire i pullman che condurranno i pellegrini al Centro fiere. Chi giungerà in città in auto potrà parcheggiare nell'area antistante lo stadio Helvia Recina e, utilizzando i bus-navetta gratuiti messi a disposizione dal Comitato (attivi dalle 15.45 alle 20.45), raggiungere Villa Potenza. Anche in questa ottica verranno momentaneamente sospesi i lavori in corso lungo via dei Velini che rappresenterebbero un tappo alla circolazione di auto e bus in direzione di Villa Potenza.

L’arrivo dei pellegrini è atteso sin dalla tarda mattinata di sabato mentre il programma prevede alle 19.30 l’inizio del gesto e alle 20.30 sarà officiata la messa. Ovviamente il cambio di sede di partenza, che avvicina Loreto visto che sarà tagliato l’intero tratto che da via dei Velini conduce a Villa Potenza, farà sì che saranno qualcuno in meno dei 28 chilometri tradizionali di cammino: per questo motivo gli organizzatori stanno predisponendo un programma che contempli una partenza ritardata da Macerata anche per evitare di raggiungere la cittadina lauretana troppo prima delle sei di domenica. Come accaduto negli ultimi dieci anni, anche per questa edizione si attende la telefonata ai fedeli radunati al Centro fiere per un saluto di Papa Francesco. Il tema di questa 46esima edizione scelto dagli organizzatori di Comunione e Liberazione è «Come è possibile questo? Lc 1,34». Sarà possibile seguire il pellegrinaggio anche con una diretta streaming su YouTube @macerataloreto.