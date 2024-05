Chirurgia robotica, anche le Ast di Macerata e Ascoli ne saranno dotate

MACERATA - Anche i territori di Macerata e di Ascoli Piceno saranno dotati dei sistemi di chirurgia robotica, già presenti nell'anconetano e nel pesarese, e in fase di dotazione nel territorio del fermano. Lo rende noto l'Assessorato Regionale alla Sanità, comunicando che l'Ast di Macerata ha avviato il procedimento per l'acquisto del sistema robotico. Sulla stessa strada anche anche l'Ast di Ascoli Piceno, recuperando il gap rispetto agli altri territori.

Obiettivo garantire l'omogenea diffusione su tutto il territorio marchigiano delle tecnologie più all'avanguardia, come appunto quella robotica, che permettono il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ai pazienti e la riduzione dei tempi di attesa. L'Assessorato è al lavoro per garantire servizi ai cittadini marchigiani senza disparità territoriali.