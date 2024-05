MACERATA - Negata la semilibertà a Luca Traini. Il 35enne condannato a 12 anni per il raid razzista commesso a Macerata il 3 febbraio 2018 dovrà restare in carcere nonostante abbia scontato oltre metà della pena. Il Tribunale di sorveglianza prende in considerazione una serie di parametri e menziona anche l’attenzione mediatica sul caso, non ancora sopita. I

l fatto avvenuto a Macerata fece infatti in giro del mondo. Quella mattina del 3 febbraio, Traini salì in macchina e decise di vendicare la morte di Pamela Mastropietro sparando contro le persone di colore che incontrava a Macerata, ritenendoli tutti spacciatori. Dopo sei anni dei 12 trascorsi a Montacuto la richiesta di libertà che è stata però negata dal Tribunale di sorveglianza.