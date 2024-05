MACERATA Dopo il grande successo di partecipazione ottenuto anche quest’anno dagli Aperitivi europei, nell’ambito della Festa dell’Europa, organizzata dal Comune di Macerata, nella sala consiliare di piazza della Libertà, è avvenuta la premiazione dei locali che hanno ricevuto dal pubblico il maggior numero di preferenze.

Il voto

Quest’anno era possibile recensire i locali attraverso un’app, ideata e messa a disposizione gratuitamente dal giovane programmatore Mauro Torresi, assegnando un voto da uno a cinque su tre categorie come miglior allestimento, miglior proposta culinaria e miglior rapporto qualità-prezzo. I download dell’app sono stati 1.184 e 1.036 i voti dati. All’Osteria Agnese l’Eu.Genio d’oro. A svettare su tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito agli Aperitivi, in totale 73, è stata l’Osteria Agnese che, con la Romania, che ha ottenuto la migliore valutazione generale, frutto della media delle tre categorie di giudizio a disposizione dei votanti, locale che ha ricevuto anche l’Eu.Genio d’oro, la tradizionale mascotte della Festa dell’Europa.

I locali

Migliore locale, ottenendo il più altro numero di voti, è stato invece Spritz&Chips che ha proposto specialità dei Paesi Bassi. La Lokanda Mala Gel si è aggiudicata invece il riconoscimento per il miglior allestimento, l’Osteria Agnese per la migliore proposta culinaria mentre a Macerati – Spiriti Conviviali la vittoria per la categoria miglior rapporto qualità-prezzo. Ma, in generale, è stata la Festa dell’Europa di per sé a registrare numeri positivi. La caccia al tesoro ha riscosso infatti un discreto successo in termini di diffusione e partecipazione. Nove sono state le squadre che si sono iscritte e sette quelle che sono riuscite a portare a compimento la sfida, per un totale di 50 partecipanti.

Per quanto riguarda il contest “L’Europa per me”, al progetto complessivo, vi hanno aderito otto istituti scolastici, il doppio della precedente edizione, per un totale di 37 classi e circa 700 studenti coinvolti. Le mostre Alcontest a cura del dipartimento dipendenze patologiche Ast3, associazione Glatad onlus e Liceo Artistico Cantalamessa, realizzata all’interno del progetto #Lifeaddicted e l’istallazione multimediale Fish-Eye a cura del progetto Neet.Less laboratorio di video making sono state visitate da 350 persone. Per l’Amministrazione comunale la cerimonia di premiazione è stata l’occasione per ringraziare i locali che, rispettando le regole e mettendo autentico spirito di adesione alla Festa dell’Europa hanno valorizzato un’esperienza di aggregazione e partecipazione, permettendo alla città di godere di un evento unico che richiama a Macerata migliaia di perone.