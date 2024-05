PORTO RECANATI «L’incendio? Situazioni difficili da gestire, stiamo lavorando sulla sensibilizzazione». Sono le parole dell’amministratrice di condominio dell’Hotel House, Enrica Fedeli, dopo che domenica pomeriggio al palazzone multietnico è scattato l’allarme per via di un cumulo di rifiuti andato a fuoco. In fiamme l’immondizia che alcuni residenti del condominio lanciano dalle finestre.

Il problema

«È un problema importante - dice Fedeli - ed è una cosa su cui l'amministratore di condominio può intervenire fino a un certo punto. Situazioni come quelle che si sono verificate domenica sono difficili da gestire: sono stata tutta la giornata al telefono con i vigili del fuoco, abbiamo fornito, come condominio, un mezzo per agevolare lo spegnimento del rogo, ma il problema della sensibilizzazione degli occupanti resta».

Con la nuova amministratrice l’Hotel House ha però iniziato a voltare pagina, partendo innanzitutto dall’ultima assemblea condominiale alla quale - grazie alla presenza del numero legale - è stato possibile parlare di bilanci e dell’importanza del pagamento delle quote condominiali per ripristinare servizi importanti come gli ascensori. «Stiamo lavorando - dice - e ho avuto anche la disponibilità di alcuni commercianti dell’edificio, a iniziare un discorso di diffusione della cultura della raccolta differenziata nel condominio. È un piccolo gesto di avvicinamento dell’Hotel House alla realtà esterna. L’obiettivo, in fase embrionale, è di partire dalle attività commerciali al piano terra, poi pia piano cercare di sensibilizzare tutti».

La fiducia

Fiduciosa anche l’amministrazione comunale. «Abbiamo piena fiducia nell'amministratrice - dice il sindaco Andrea Michelini -, anche io ho partecipato alla riunione condominiale fatta con i proprietari degli appartamenti e delle attività commerciali. È stato un incontro molto positivo e un punto di partenza per una gestione fattiva del futuro del condominio. L’incendio? Purtroppo non è la prima volta che accade, ma stiamo lavorando per far capire ai residenti che la gestione dell'Hotel House dipende principalmente da chi lo vive».