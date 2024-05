PORTO RECANATI Omicidio di Cameyi Mosammet, fallita anche la sesta notifica dell'udienza dell'imputato. La firma è illeggibile e la consegna dell'atto avvenuta per posta non consente di poter dire che è dell'unico imputato, Kazi Monir, che ora si trova in Bangladesh.

L'ex fidanzato

Monir è l'ex fidanzato della 15enne, sparita nel 2010 e trovata morta otto anni dopo in un pozzo vicino all'Hotel House. L'udienza è stata rinviata al 16 ottobre.