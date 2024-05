Si ustiona un braccio e una mano mentre fa lavori in una cabina elettrica a Civitanova

CIVITANOVA – Infortunio sul lavoro questa mattina a Civitanova. Un elettricista di 48 anni è rimasto ustionato a un braccio e a una mano mentre stava facendo dei lavori in una cabina elettrica. Erano le 9.15 quando si è verificato l’incidente nella zona del lungomare Piermanni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non sono gravi.