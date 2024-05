"Battito animale" a Civitanova: Raf in concerto (gratuito) in piazza

CIVITANOVA - La primavera a Civitanova si arricchisce di un prestigioso appuntamento: Raf fa tappa domenica 2 giugno in piazza XX Settembre (ore 21) con il suo Self Control 40th tour.

Il live, ad ingresso libero, rientra nell’ambito del format Ri-suona la piazza e sarà il primo appuntamento legato alle manifestazioni promosse nell’ambito della Festa della Repubblica, con le date del nuovo tour di Raf che sono state annunciate oggi dai promotori. L’appuntamento è promosso dall’Azienda dei Teatri e dal Comune, con Elite Agency Group.

Sulla scia del successo de “La Mia Casa Tour”, che lo ha visto protagonista di live da tutto esaurito, RAF torna dal vivo: è partito infatti a maggio il SELF CONTROL 40th, prodotto da Friends & Partners, una ricca stagione di concerti in tutta Italia per festeggiare il 40° anniversario di una delle hit più famose di sempre, che segna l’esordio di una carriera straordinaria e la storia della disco e pop music.

INFORMAZIONI Uffici TdiC 0733 812936 info@teatridicivitanova.com