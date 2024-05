Più di 20 orchestre e cantanti da tutta Italia si ritroveranno giovedì, 23 maggio, al maxi dancing Tris di Schieppe, a Terre Roveresche, per la sesta edizione della compilation nazionale di Italia Musica. Un evento organizzato Associazione Musicale Primavera, presieduta dall’ex cantautore Sergio Boldorini che vedrà sul palco la conduttrice televisiva e showgirl Stefania Orlando. L’invito è aperto a tutti gli appassionati della musica da ballo che, insieme alle orchestre, rappresentano una vera e propria tradizione popolare.

La passione

«Quella per il ballo è una passione che ho sempre avuto», racconta Boldorini, «oltre che un’ottima attività fisica, regala momenti di spensieratezza come poche altre cose. In pista non ci sono discriminazioni, c’è solo il desiderio di divertirsi. Il ballo ha la possibilità di essere trasversale, unisce generazioni di ballerini, emoziona e lascia i problemi, almeno per qualche ora, fuori dalle porte della balera. Non è un caso che questo tipo di manifestazione riunisca tante orchestre e tanto pubblico (oltre le 2000 persone ndr) uniti dal desiderio di condividere momenti di gioia e allegria». Le balere sono anche cambiate nel corso degli anni: «Al posto del valzer e del tango, dato che soprattutto quest’ultimo si è ritagliato spazi dedicati, ora vanno molto di moda i balli di gruppo», prosegue Boldorini e impazzano i balli latino-americano che portano anche tanti giovani, ma anche la pizzica. È vero che spesso le cover riprendono i successi degli anni 60/70, ma ci saranno anche le hit dell’ultimo Sanremo, riarrangiate per orchestra». Tra gli ospiti anche alcuni big: «avremo il cantante Michele (indimenticato interprete di Se mi vuoi lasciare), e il duo di liscio e pop composto da Omar Codazzi e sua figlia Aurora».

Le orchestre

Tra le orchestre, in arrivo da tutta Italia, Elena Cammarone, Ilaria Cenciarini, dei Ballaonda, Fabrizio Guidi e gli Accademia, Andrea Bonifazi, Matteo Tassi, Castellina Pasi, Daniela Cavanna, Gianpiero Vincenzi, Manuel Malanotte, Tony Gullo, Federica Cocco, Stefania Cento, Michael Capuano, Gianni Drudi e Roberto Scaglioni, Simona Quaranta e di Sara & Sogno Mediterraneo, mentre l’orchestra di base sarà quella del maestro Luca Bergamini. «Ogni anno sono tantissime le orchestre che ci tengono a partecipare a questo evento, sia perché è un modo per farsi conoscere dal pubblico, che per le diverse emittenti televisive, anche nazionali, che vengono a riprendere la serata. Tra i presentatori che si sono alternati in questi anni ci sono Paolo Notari, Pippo Franco e Manuela Arcuri e la manifestazione è stata soprannominata il Sanremo del Ballo e ne sono davvero molto orgoglioso. La balera resta e sarà sempre un luogo di incontro, a volte nascono anche nuovi amori e, sappiamo bene che l’amore non ha età», conclude Boldorini. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Terre Roveresche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche. L’inizio è previsto per le ore 21 e si potrà partecipare con un biglietto di ingresso di 10 euro (info: 0721981966).