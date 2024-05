Civitanova, malore in un centro scommesse: muore sotto gli occhi degli altri clienti

CIVITANOVA Malore in un centro scommesse, muore un 74enne. L’allarme in via Ginocchi, a Civitanova. All’improvviso l’anziano, residente a Sant’Elpidio a Mare, ha accusato un malore. Subito sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati gli operatori del 118 che hanno provato a rianimarlo. Purtroppo il cuore del 74enne non ha più ripreso a battere.