Cadono a terra con lo scooter rubato negano tutto ma le telecamere di videosorveglianza li inchiodano

FABRIANO - Qualche giorno fa, due nordafricani residenti a Fabriano 20enni, disoccupati, incensurati, in piena notte vedono uno scooter 250 parcheggiato e decidono di rubarlo. Il mezzo era di proprietà di un uomo di 60 anni fabrianese. Una volta rubato lo scooter si lanciano a tutta velocità per le vie del centro storico cittadino, ma urtano un’auto parcheggiata nel lato posteriore e finiscono a terra.

Uno riesce ad allontanarsi di pochi metri, l’altro invece non riesce ad alzarsi.

I carabinieri della compagnia di Fabriano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intervengono e fermano entrambi. Dalla targa viene contattato il proprietario che ha dichiarato di conoscerli, dunque confermando il furto.

I due 20enni sono stati prima accompagnati al Pronto soccorso dove sono stati medicati e ricevendo pochi giorni di prognosi per le escoriazioni dovute alla caduta. Visto che negavano il tutto, i carabinieri hanno acquisito e visionato i filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti in centro storico. Tutto immortalato: dal furto, all’impatto con l’auto parcheggiata. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione e a chi guidava è stata aggiunta una sanzione amministrati per guida senza patente, dell’importo di 5.100 euro