PESARO E dopo la cena dei 1600 e rotti, il sindaco Matteo Ricci continua il suo training tour in prospettiva elettorale con una pedalata, coast to coast, o quasi. L’aveva annunciato venerdì sera a Campanara e ieri con un video sulle sue pagine social ha lanciato il “Testa alta e pedalare”: dal 19 al 23 aprile andrà in bicicletta nel Centro Italia con tappe quotidiane. «Lo faccio contro l’autonomia differenziata, per ricucire l’Italia e lanciare un messaggio di pace» ha detto Ricci.

Il tour parte la mattina di venerdì 19 aprile da Fano. Partenza alle 9 dall’Arco d’Augusto, arrivo a Roma previsto il 23 aprile. Nel mezzo «attraverseremo il Centro Italia percorrendo la via Flaminia, passando per Fossombrone, Cantiano, Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto, Terni, Narni, Civita Castellana, Riano» spiega. «Lo faremo - prosegue - per ricucire l’Italia, contro l’autonomia differenziata che divide il Paese e penalizza proprio le regioni centrali. In bicicletta perché vogliamo accelerare la transizione ecologica, al tempo stesso vogliamo lanciare un messaggio di pace. La provincia italiana andrà a Roma guardando l’Europa».

Venerdì sera così aveva rimarcato parlando dal palco di Campanara: «Confermo la mia disponibilità a candidarmi alle Elezioni Europee. La decisione toccherà alla segretaria Schlein, ma grazie anche a questa spinta confermo la mia disponibilità. Voglio dare una mano alla nostra segretaria, in questp partito non si può restare a guardare, sperare che le cose vadano male perchè qualcuno pensi di cambiare l'ennesimo segretario. I destini della nostra terra e dell'Italia passeranno sempre più per l'Europa. So che è molto rischioso per un marchigiano, siamo una regione piccola dal punto di vista demografico. Ma a noi le sfide difficili entusiasmano, ci danno motivazione».

Per chi volesse partecipare alla pedalata da Fano a Roma con il sindaco anche per una tappa può contattare: 3351017119 o 3479404149.