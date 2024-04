Da Fermo a Pesaro (passando per Macerata): Alberto Carelli è il nuovo direttore amministrativo dell'Ast 1

PESARO Dell'Ast dance? Dopo l'addio, non senza polemiche annesse, della dottoressa Nadia Storti la giunta regionale ha provveduto alla nomina dell'avvocato Alberto Carelli, già direttore amministrativo dell’Ast di Fermo, a nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino. La decorrenza dell’incarico è dal prossimo 1° maggio. Subentrerà, come risaputo, alla dottoressa Nadia Storti che ha presentato domanda di pensionamento da maggio 2024. Carelli prenderà servizio formalmente nel giorno della Festa dei Lavoratori e il lavoro, nell'Ast Pesaro Urbino, non mancherà di certo.

Non gli manca neppure l'esperienza, visto che ricopre incarichi dirigenziali fin dal 2002 (nel 2005 dirigente amministrativo responsabile dell'Unità Operativa Complessa Segreteria Direttore di Zona, nel 2002 dirigente amministrativo Servizio Risk Management).

Maceratese, 65 anni compiuti lo scorso 12 aprile, già dirigente per decenni dell'azienda sanitaria maceratese (e direttore amministrativo dell'Asur, quando la direzione generale era stata affidata a Piero Ciccarelli), prima di diventare dallo scorso agosto direttore amministrativo dell'Ast Fermo di cui era già stato direttore generale di area vasta.