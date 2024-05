PESARO Pesaro conquista la Bandiera blu ma sventolerà a metà quest’anno sul litorale. Non solo la “solita” Baia a ridosso della foce del fiume Foglia ma quest’anno resta fuori anche l’arenile Levante che paga lo scotto dell’alluvione dello scorso maggio e delle ripetute piogge che hanno gonfiato la foce del Genica con ripetuti divieti, anche se temporanei, di balneazione. Una doccia gelata a inizio stagione. Delusi e rammaricati sono bagnini, albergatori e associazioni di categoria. E le prospettive non sono rosee ci dicono i balneari riuniti nel Consorzio di Levante che fa capo a Paolo Sorace. «Se il meteo continua così, pioggia a ripetizioni nel clou dell’estate, sarà ancora più problematico e si rischia di andare avanti a colpi di ordinanza per il divieto di balneazione temporaneo alla foce del Genica».



Questione irrisolta



Va detto che se la stagione sarà clemente senza troppi capricci del meteo l’anno prossimo Levante potrebbe riconquistare senza problemi la Bandiera blu. Operatori e associazioni sollecitano i candidati sindaco a trovare soluzioni fattibili e strutturali insieme alla Regione e agli enti competenti per risolvere il nodo Genica, che è sempre a secco in prossimità della foce tranne che quando piove in forma massiccia.

Ieri quando si è letto che l’assegnazione del vessillo consegnato martedì dalla Fondazione Fee Italia ai Comuni, riportava per Pesaro solo le zone di Ponente e Sottomonte si è pensato a una dimenticanza. Poi una serie di telefonate ha chiarito: nessuna dimenticanza, Levante non c’è. A incidere con tutta probabilità quanto accaduto esattamente un anno fa, il 16 maggio 2023, quando l’alluvione aveva fatto esondare il Genica, provocando ingenti danni anche agli stabilimenti a ridosso della foce. Si era a inizio stagione con i bagnini che stavano allestendo l’arenile. Tra le conseguenze anche un divieto di balneazione in prossimità dello sbocco del torrente di carattere temporaneo ma che poi si è ripetuto anche successivamente nel corso dell’estate in caso di intense piogge.



Che cos’è accaduto



«Può accadere – spiega Andrea Giuliani, responsabile di Confartigianato imprese demaniali – che se l’ufficio Ambiente di un Comune sa che una zona a ridosso di un fiume è a rischio, pur di non perdere l’assegnazione della Bandiera blu tout court, scelga per prudenza di non inserila nella candidatura. Ma non so se è il caso di Pesaro».

«La non conferma della Bandiera blu non significa che ci sia un divieto o pericolo di balneazione di fronte agli stabilimenti antistanti – precisa Davide Ippaso, responsabile comunale di Confesercenti– ciò non toglie che l'esclusione di 2 zone su 4 cozza con la destinazione di una Pesaro turistica. La nostra associazione lavorerà per spingere sulla nuova giunta, su Regione e Marche Multiservizi, perché si provveda con un risanamento delle acque alla foce». Si chiedono interventi strutturali e un nuovo studio che sarà il Comune a dover commissionare.



Gli esempi



«Si faccia quello che Fano ha appena fatto con il torrente Arzilla – chiosa Giuliani – dopo il progetto di bonifica per gli stabilimenti alla foce dell’Arzilla e per l’inquinamento in genere, il problema è quasi del tutto risolto. Per iniziare con la bonifica del tratto del Genica bisogna anzitutto rispolverare uno dei progetti commissionati tempo fa anche dai balneari di quel tratto, e per avere un beneficio anche parziale, si dovrebbe prolungare la foce con l’uscita delle acque raccolte più al largo, oltre le scogliere».

Le reazioni: l’associazione Apa hotel e gli operatori del turismo chiedono ormai da anni un intervento. Per il tour operator Vincenzo Ricci per esempio e altri albergatori, la cosa migliore e tecnicamente fattibile, senza il rischio di incorrere in autorizzazioni e procedure burocratiche che stentano ad arrivare è far progettare un mini-depuratore prima della foce. «E’ una soluzione – osserva Ricci – che dev’essere vagliata da tecnici e ingegneri ma secondo noi risolverebbe almeno lo scarico a mare, che porta un po' di tutto anche inquinanti di chi a monte ancora scarica senza controllo».



Vecchi progetti



«Mi trovo a diverse centinaia di metri dalla foce – spiega Alessandro Corsini di bagni Primavera - aspettiamo lo spostamento dello scarico da una vita ma nessuna Amministrazione in passato e di recente nonostante fondi europei e bandi Pnrr ci ha messo le mani».

«Se così è – commenta anche il conte Nani Marcucci Pinoli, titolare dell’ Alexander Palace – questo rappresenta un danno d’immagine per tutti noi e per la percezione della clientela. Poi per il problema del torrente, riteniamo che debba essere convogliato tutto in un’unica e grossa tubazione sotterranea per almeno mezzo chilometro».