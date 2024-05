Possibile caso di Dengue a Pesaro, alle 4.30 scatta il trattamento contro la zanzara tigre in zona mare e centro: tutte le vie interessate

PESARO - Non sono passati inosservati i manifesti che annunciavano un trattamento contro la zanzara tigre a Pesaro, questo mercoledì mattina alle 4.30, in un'area compresa tra la Statale Adriatica, via La Marca, Viale Trento e Lungomare Sauro. Ovvero, parte della zona mare e centro. Il trattamento adulticida si è reso necessario, come accaduto lo scorso 29 marzo nel quartiere Pantano, dopo che il Dipartimento di prevenzione ha segnalato possibile caso di Dengue contratto all’estero di un residente della zona.

Le vie interessate

Le strade interessate sono S. Statale, via Albertini, viale Amedola, via Battelli, viale Battisti, viale Cantarini, via Cavallotti, viale Corridoni, via del Maino, Traversa di Monte Ardizio, viale Fratelli Rosselli, viale Gobetti, via Kolbe, via La Marca, viale Mascagni, viale Pagano, viale Piave, via Polo, viale Postumo, via Raggi, via Romagnosi, Lungomare Sauro, via Tocci, viale Trento, Trieste, via Vanzolini, via Verdi, via Virgilio, via Zanella. Durante il trattamento si raccomanda di tenere le finestre chiuse, di tenere gli animali domestici in casa e di non sostante nell'area al momento del trattamento.