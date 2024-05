URBINO Ripristinata la viabilità sulla strada interpoderale di Ca’ Raniero, poco sotto il cimitero museale di San Bernardino, grazie al lavoro alacre e continuo dei vigili del fuoco di Urbino, intervenuti per aiutare, nella serata di martedì, la squadra degli operai del Comune e due automobilisti che, passando sopra il cospicuo fango di uno smottamento di terra sceso dal campo sovrastante nel pomeriggio, avevano perso il controllo di loro veicoli finiti fuori strada senza alcuna lesione per le persone.

La bomba d'acqua

La bomba d’acqua del primo pomeriggio di martedì aveva creato una situazione difficile soprattutto per le decine di residenti della zona costretti a percorsi alternativi scomodi. Tutto questo a causa dall’acqua e del fango scesi sulla strada. Il terreno lavorato di recente non presentava grandi solchi per il dilavamento delle acque piovane.

Ieri mattina è stato effettuato un nuovo sopralluogo per valutare soluzioni che possono evitare, in queste giornate di pioggia previste, il movimento ulteriore del fango dalla collina.

La bomba d’acqua ha provocato situazioni di disagio in diversi punti del territorio comunale dove la regimentazione delle acque, per l’intensità della pioggia, è stata tutt’altro che fluente.

La situazione più grave

Oltre Ca’ Raniero la situazione più grave si è registrata a Ca’ Gallo, nel comune di Montecalvo in Foglia, vicino al plesso scolastico di Ca’ Lanciarino, dove un’abitazione privata è stata letteralmente invasa dal fango, sempre a causa dell’azione di acque superficiali che, nei terreni agricoli appena lavorati, sono fuoriuscite dai solchi scorrendo lungo linee di massima pendenza.

Messa a nudo, per l’ennesima volta, la fragilità del territorio comunale urbinate. Occorre un efficace intervento di prevenzione nel regimentare le acque dei terreni agricoli appena lavorati.