Pesaro, perde il controllo della sua moto e cade sull'asfalto: una donna finisce all'ospedale

PESARO Incidente oggi (13 aprile) alle 13 in via Roma all'altezza della rotatoria di via Aldo Moro a Pesaro. Da un primo accertamento risulterebbe che una donna di 62 anni, residente a Mondolfo, sia caduta dalla propria moto.

La dinamica

La donna conduceva il motoveicolo Honda Hornet 600 e perdeva il controllo del veicolo a seguito di una probabile manovra di un'auto che si immetteva da via Roma con direzione opposta. E' stata trasportata al Pronto Soccorso di Fano il codice giallo.