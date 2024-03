Vende alla stazione dei treni di Pesaro una bici rubata: la staffetta non sfugge alla polizia. Denunciato un 57enne

PESARO - Staffetta andata male: lo scambio bici rubata-soldi, nato su fb, finisce con una denuncia. A Pesaro il personale della Polizia Ferroviaria, nel corso di specifici servizi di vigilanza ha proceduto alla denuncia in stato di libertà nei confronti di un cinquantasettenne cittadino italiano per i reati di ricettazione e truffa, al termine di attività iniziata lunedì 18 scorso. Mentre la pattuglia operante stava effettuando i controlli sul primo marciapiede della stazione ha notato la presenza di un uomo che circolava in sella alla sua bicicletta per cui ha proceduto ad un suo controllo dal quale è emerso avere precedenti di Polizia. Nel contiguo dell’attività di vigilanza, la Polfer ha notato che l’uomo, dopo qualche minuto, non era più in possesso della bicicletta che invece era passata nelle mani di un’altra persona che si accingeva a prendere un treno regionale in arrivo al 4^ binario.

Il controllo

Pertanto, si è proceduto al controllo di quest’ultimo dal quale è emerso che la bicicletta era stata appena acquistata per la cifra di 40 euro, di aver risposto ad un annuncio pubblicato sulla piattaforma on line “META” ex Facebook e di aver preso accordi come da chat “messenger” fornita agli operatori a comprova di quanto riferito.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che la bicicletta è stata oggetto di furto avvenuto qualche giorno prima e riconosciuta poi dal legittimo proprietario, che nel frattempo aveva sporto regolare denuncia, a cui è stata restituita.

Del fatto è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria che ha disposto altresì la perquisizione presso l’appartamento del “venditore” al fine di verificare se ci fossero altre biciclette rubate.

Durante la perquisizione sono emersi elementi utili per il proseguo delle indagini e per procedere nei confronti della persona per reati di ricettazione e truffa.