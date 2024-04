PESARO «Ottime notizie per la sicurezza nella provincia di Pesaro Urbino».Il parlamentare di FdI Antonio Baldelli annuncia rinforzi per la polizia e coglie l’occasione per replicare al sindacalista Pierpaolo Frega, segretario provinciale del Silp Cgil. «Questi mesi di attività parlamentare - argomenta Baldelli - sono stati contraddistinti da numerose interlocuzioni con il ministero dell’Interno, con il sottosegretario Wanda Ferro, che ringrazio, e anche dalla sollecitazione di una interrogazione parlamentare mirata sul commissariato di Fano e sulle sue difficoltà operative».



Le prospettive



«Un lavoro per il territorio - prosegue - che sta portando buoni frutti tanto che a giugno arriveranno altri rinforzi: 10 nuove unità alla Questura, due unità nella Polizia Stradale e una unità nella Polizia Postale. L’attenzione verso le forze dell’ordine ha finalmente segnato un cambio di passo con il governo Meloni, nonostante siamo consapevoli che ci sia da recuperare almeno un decennio di mancata attenzione, mancato turnover del personale e mancati finanziamenti». Poi Baldelli prosegue lanciando una frecciata all’indirizzo del sindacalista del Silp Cgil: «C’è dunque chi parla a sproposito e per evidenti fini politici e chi, invece, si occupa dei fatti e consegue risultati. Comunico infatti che oltre ai rinforzi dell’organico previsti, proprio lunedì è stato aggregato un uomo al commissariato di Fano e per l’8 maggio è previsto l’arrivo anche di un amministrativo, ruolo importante per implementare l’efficienza della struttura. Ma tutto questo il sindacalista Frega lo ignora. Forse perché troppo impegnato a far campagna elettorale e a condurre attacchi contro i candidati di centrodestra, persino contro un suo ex collega, oggi candidato a sindaco di Pesaro, Marco Lanzi».



La polemica



Conclude il deputato di FdI: «Approfittare del proprio ruolo per entrare nella campagna elettorale a gamba tesa e condurre attacchi mirati non solo non è corretto, ma mette in cattiva luce la categoria di cui pure dovrebbe far parte, in barba ai principi di etica e deontologia. Vorrei infine rassicurare Frega che la mia presenza sul territorio sarà sempre attenta e costante, come accaduto fino ad ora. Sento infine il dovere di ringraziare il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco e il questore Francesca Montereale per la professionalità e l’ottimo lavoro che stanno svolgendo nell’interesse del territorio, con cui in un recente incontro ho condiviso i risultati del lavoro condotto a Roma».