PORTO SANT'ELPIDIO Non si arresta l’ondata di piccoli furti a Porto Sant’Elpidio, cose di poca entità, furtarelli, atti al limite dei vandalismi, il mese di maggio ha una brutta partenza. Due distributori dell’acqua danneggiati, un furto con spaccata al negozio del caffè, una rissa tra nordafricani con lancio di bottiglie di birra al supermercato, fatti che si sono verificati tra il 30 aprile e ieri notte e che hanno coinvolto tanto la zona nord quanto la zona sud.

Fatti di lieve entità, che hanno un unico filo di collegamento, la marginalità, la povertà di persone che rubano gli spiccioli per sbarcare il lunario o per ubriacarsi. Persone spesso senza fissa dimora, praticamente quasi intoccabili perché non hanno niente da perdere. Quindi, in quattro giorni tra il 30 aprile e ieri notte, ci sono stati quattro episodi di microcriminalità, uno al giorno. Su quello che ha prodotto più danni, il furto con spaccata, indaga la questura dopo l’allarme lanciato da un ufficio vicino al negozio preso di mira, una rivendita di cialde da caffè a nord della città. Vetrina spaccata e registratore di cassa sparito. A nord come a sud sono stati danneggiati due distributori dell’acqua, anche qui per rubare le monetine nelle macchine self service. Sempre a sud, in un supermercato della Faleriense è scoppiata una rissa tra due nordafricani ubriachi, non è chiaro il perché ma sono chiari i fatti, hanno cominciato a buttare per terra bottiglie di vetro e in pochi minuti il supermercato si è svuotato, la commessa è rimasta da sola a fronteggiare il problema.